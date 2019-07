Lutto nel mondo del cinema | l’attrice si è spenta poco fa | “Un talento unico”

Fonte : caffeinamagazine

(Di domenica 21 luglio 2019) Ildella cultura piange Ilaria Occhini. Nata a Firenze nel 1934 era figlia dello scrittore Barna Occhini, nipote abiatica per parte materna di Giovanni Papini (che la descrive bambina nel racconto breve La mia Ilaria) e per parte paterna del senatore del Regno d’Italia Pier Ludovico Occhini, ha debuttato nela diciannove anni nel film Terza liceo con lo pseudonimo di Isabella Redi, per poi diplomarsi all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico” a Roma. Ilaria Occhini, da oltre mezzo secolo compagna dello scrittore Raffaele La Capria, attrice di, televisione e teatro, debuttò a 19 anni nel film Terza Liceo con lo pseudonimo di Isabella Redi, per poi diplomarsi all’Accademia Nazionale d’arte drammatica di Roma. In televisione, diretta da Anton Giulio Majano, si è affermata giovanissima negli sceneggiati ...

