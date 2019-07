Fonte : ilnapolista

(Di domenica 21 luglio 2019) Laoggi scrive ditra ile Mino. Forse anche per questo – aggiungiamo noi – era sparitodagli scenari di calciomercato del. Così scrive il quotidiano: ilè pronto ad alzare l’offerta di 40già fatta al Psv per, che sembrava gradire il trasferimento a. Bisognerà vedere però quale sarà l’atteggiamento del suo agente, che nella chiusura del contratto di Manolas ha avuto qualche diversità di vedute coi dirigenti azzurri. C’è poi Pépé: “l’ivoriano è conteso in Premier, fra Liverpool e Manchester United e non è semplice per un club italiano spuntarla con questi colossi. Il discorso aperto con i francesi ha visto un sondaggio per Leao, altro profilo seguito con interesse”. L'articolotra il? Non40per...

napolista : Gazzetta: freddezza tra il Napoli e Raiola? Non bastano 40 milioni per Lozano “Diversità di vedute in occasione de… -