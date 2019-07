Bimba 4 anni rischia d'annegare:è grave

Cade nell’idromassaggio e rischia di annegare. Gravissima Bimba di 4 anni : Si è sfiorata la tragedia questo pomeriggio, nelle piscine di un noto villaggio turistico nelle Marche. Una bambina di solo 4 anni è caduta dentro una delle vasche idromassaggio: ha rischiato di annegare e ora è ricoverata in ospedale. Le sue condizioni, stando a quanto fanno trapelare i medici, sono gravissime. Ci troviamo a Porto Sant’Elpidio, in provincia di Fermo, il fatto è accaduto subito dopo pranzo, intorno alle 13. Le motivazioni sono ...

Tamponamento in autostrada : roulotte in mille pezzi e incidenti a catena. Bimba di 5 anni in coma. : Clamoroso Tamponamento sull’autostrada A4. Ieri pomeriggio due auto, di cui una con una roulotte al traino, si sono scontrate creando un impatto esplosivo e dando vita ad un altro sinistro, che ha causato ben sette feriti e coinvolto tre mezzi. La fortuna, in uno scenario così apocalittico a guardare le foto delle vettura, è che alla fine, tra le lamiere sparse ovunque sull’asfalto, non ci sia stata nemmeno una vittima. Un particolare da non ...

Picchia Bimba di 2 anni davanti a tutti : arrestata baby sitter/ Torino - violenza choc : Episodio choc a Torino: baby sitter Picchia una bimba di due anni davanti ai passanti, arrestata per maltrattamenti e lesioni. Le ultime notizie.

Bimba in coma a 5 anni - medici vogliono staccare la spina. I genitori : «Portatela in Italia» - sì del Gaslini : La piccola Tafida come Charlie e Alfie: una Bimba di 5 anni, Tafida Raqeeb, è ricoverata al Royal London Hospital in gravi condizioni. La bambina è in coma e i genitori, disperati,...

Bimba di 6 anni muore al campo da golf : «Colpita da una pallina durante la partita del papà» : Tragedia su un campo da golf negli Stati Uniti. Una bambina di appena 6 anni, Aria Hill, è morta dopo essere stata colpita da una pallina lanciata da suo padre Kellen, che stava guardando...

Croazia : papà la abbandona in auto - muore una Bimba di quattro anni : Tragedia a Rovigno, in Croazia, dove una bambina di soli quattro anni ha perso la vita dopo un'agonia durata due giorni: il papà la aveva abbandonata in auto domenica mattina durante le ore più calde della giornata. L'imprevisto al lavoro e la tragedia Doveva essere una mattinata tranquilla in compagnia dei genitori, poi qualcosa è andato storto: stiamo parlando di quanto accaduto domenica mattina a Rovigno, nella penisola istriana, ad una ...

Usa - folgorata da corrimano Bimba di 7 anni rimane invalida : La piccola si trovava in vacanza con i suoi genitori e il fratello maggiore presso l'Mgm National Harbour Resort di Oxon Hill, nel Maryland. Ecco cos'è successo. Costretta a una sedia a rotelle a soli sette anni. E per colpa di cosa? Di un corrimano. Una tragedia, questa, che arriva dagli Stati Uniti. La piccola si trovava in vacanza con i suoi genitori e il fratello maggiore presso l'Mgm National Harbour Resort di Oxon Hill, nel ...

Roma - ramo albero travolge famiglia sul Tevere/ 7 feriti tra cui Bimba di 2 anni : Roma, ramo di albero si stacca e travolge una famiglia seduta sul Lungo fiume per le 'Notti sul Tevere'. Ferita una bimba di 2 anni, terrore negli altri

