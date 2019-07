Vittorio Veneto | ucciso a bastonate e soffocato da due donne che vivevano con lui

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 20 luglio 2019) Stordito a colpi di bastone, quindifino alla morte dallecon le quali condivideva l’appartamento: è l’atroce morte di Paolo Viaj, un uomo di 57 anni che è stato rinvenuto privo di vita all’interno dell’abitazione che condivideva con duedi 52 e di 24 anni, immediatamente fermate dai Carabinieri. Una relazione finita in tragedia Le prime accuse formalizzate sono di concorso in omicidio volontario, ma stando ai primi rilievi e agli interrogatori che effettuati immediatamente dopo il fermo, le duesi sarebbero assunte la responsabilità di quanto accaduto all’interno dell’appartamento nel rione popolare di Serravalle, in via Cal de Romani. A chiamare i militari sono state loro stesse, Patrizia Armellin, 52 anni, donna con cui il Viaj aveva una relazione sentimentale da diversi anni, e Angelica Cormaci, 24 anni, un’amica della Armellin che non avrebbe avuto alcun ...

fattoquotidiano : Vittorio Veneto, uomo ucciso a bastonate e soffocato: arrestate per omicidio volontario le due conviventi. Loro: “C… - arcocielo : RT @fattoquotidiano: Vittorio Veneto, uomo ucciso a bastonate e soffocato: arrestate per omicidio volontario le due conviventi. Loro: “Ci h… - Italia_Notizie : Vittorio Veneto, uomo ucciso a bastonate e soffocato: arrestate per omicidio volontario le due conviventi. Loro: “C… -