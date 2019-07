Tour de France | Alaphilippe è andato oltre il miracolo E con lui la Francia torna a

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 20 luglio 2019) Se avesse conservato la maglia gialla, anche solo per una manciata di secondi, Julianavrebbe portato a termine il suo compito preparandosi a riconsegnarla dopo la scalata delmalet. Se avesse perso pochi secondi da Geraint Thomas, specialista delle prove a cronometro e vincitore l’anno scorso, ci saremmo sorpresi per la tenacia. La maglia gialla indosso fa miracoli – avremmo detto – mail, nel giorno del centesimo anniversario di questo simbolo (proprio il 19 luglio 1919, la maglia che contraddistingue il primato nella corsase fu vista in gruppo per la prima volta). Ilè stato quello di vincere la cronometro di Pau, aumentando di altri 14 secondi il divario con Thomas che resta il favorito per la vittoria finale, ma che sarà costretto a fare qualcosa di diverso dal solito per confermarsi: attaccare in ...

