Terrorismo a Roma | caccia a un siriano Al telefono | Domani vado in paradiso

Roma - allarme Terrorismo - caccia ad un giovane siriano. Al telefono diceva «Domani sarò in paradiso» : «Domani sarò in paradiso» . È allarme terrorismo a Roma , a causa di una frase pronunciata da un giovane siriano durante una convesazione telefonica. Una frase...

Allerta Terrorismo a Roma - ricercato un siriano. Intercettato : «Domani sarò in paradiso» : Una telefonata intercettata. L?uomo dice al cellulare: «Domani sarò in paradiso». È Allerta a Roma per un siriano che, parlando al telefono, avrebbe lasciato intendere di essere pronto a...