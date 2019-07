Terrore in metro a Londra | “non riuscivamo a respirare”

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 20 luglio 2019), 20 lug. (AdnKronos) – “E’ stato veramente pauroso”, “nessuno riusciva a respirare”. A dirlo alla Bbc è il 26enne Michael Roberts, che ha offerto una prima testimonianza del misterioso attacco nellapolitana di, dove sarebbe stato diffuso del gas lacrimogeno. Roberts stava viaggiando sullain direzione Oxford circus assieme alla sua ragazza, quando si è accorto che diversi viaggiatori guardavano verso il vagone successivo “dove c’era una certa confusione”. “Poi due tizi si sono precipitati freneticamente nel nostro vagone e la gente si è allontanata dalla porta. E’ stato in quel momento che tutti si sono resi conto di non riuscire a respirare”. Roberts ha detto di aver pensato in un primo momento che i due uomini fossero ubriachi per il modo in cui si sono gettati all’interno del ...

