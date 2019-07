Tafida | il Gaslini pronto ad accogliere la bimba inglese in coma per aneurisma

vanityfair

(Di sabato 20 luglio 2019) Il suo caso è già stato paragonato a quelli di Charlie Gard o Alfie Evans. Anche per la piccolaRaqeeb, 5 anni, è in atto un conflitto fra la famiglia e i medici e, ancora una volta, sono stati chiamati in causa i giudici nel Regno Unito. Secondo i medici britannici lanon ha speranze di guarigione, ma la famiglia vuole chiedere all’Alta Corte il permesso di lasciarla viaggiare verso Genova, dove l’ospedale, si è offerto di curarla.è ora ricoverata nel reparto di terapia intensiva del Royal Hospital di Londra. È inper uncerebrale dallo scorso febbraio. I medici britannici vorrebbero dichiararne la morte cerebrale e quindi sospendere la respirazione artificiale che la mantiene in vita. I genitori hanno chiesto all’Alta Corte britannica la possibilità di spostare lacosì da farla curare in un nuovo ospedale. L’ipotesi è il ligure ...

GiovanniToti : Siamo pronti ad accogliere al #Gaslini di Genova la piccola #Tafida, ricoverata in condizioni gravissime presso il… - kiarammare : RT @GiovanniToti: Siamo pronti ad accogliere al #Gaslini di Genova la piccola #Tafida, ricoverata in condizioni gravissime presso il Royal… - gmcmatt11_29 : RT @GiovanniToti: Siamo pronti ad accogliere al #Gaslini di Genova la piccola #Tafida, ricoverata in condizioni gravissime presso il Royal… -