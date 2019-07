Swami Codognola sarebbe morta per una meningite fulminante

Fonte : vanityfair

(Di sabato 20 luglio 2019)per una. La 17enne, figlia dell’ex portiere del Chievo, era in vacanza in Grecia con la mamma Michela, il suo compagno Luca e una delle figlie di quest’ultimo. I primi disturbi, la febbre alta e i dolori muscolari, erano arrivati una settimana fa, in tre giorni poi la situazione è precipitata. Trasportata con urgenza su un aereo militare messo a disposizione dalla Farnesina dall’isola di Naxos ad Atene,purtroppo non ce l’ha fatta. Secondo i primi accertamenti, come scrive il Corriere della Sera,stata unabattericala causa della tragedia, ma si attende l’esito dell’autopsia. Intanto, come da prassi, i familiari e gli amici che erano entrati in contatto con lei prima e durante la vacanza sono stati sottoposti a profilassi. «Quando nostra figlia è nata eravamo molto giovani, ma è stato il ...

