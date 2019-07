Per andare sulla Luna bisogna pensare anche ai materassi

Autista abbandona pullman con 55 ragazzini all’autogrill Per andare a riposare in città : L'uomo aveva raggiunto il limite di ore alla guida, così si è fermato e ha chiamato un taxi per farsi portare a Jesolo...

Come vestire Per andare in spiaggia : Dall’alba al tramonto. Se siete tipi da spiaggia sapete bene che non c’è niente di più bello che trascorrere una giornata piena al mare, da mattina a sera. Prendere i primi e gli ultimi raggi di sole, l’ideale per chi vuole abbronzarsi ma non riesce proprio a stare sdraiato sul lettino nelle ore più calde, godersi ogni attimo stando da solo o in compagnia. Per chi ama spiaggia e mare esiste niente di meglio ...

Parma - Kucka : “SPero possa andare meglio dello scorso anno - sappiamo qual è il nostro obiettivo” : “Dobbiamo migliorare tante cose rispetto allo scorso anno, passo dopo passo vedremo cosa succederà. sappiamo qual è il nostro obiettivo e siamo concentrati su quello“. A parlare è il centrocampista del Parma Juraj Kucka, che dice la sua direttamente dal ritiro della squadra crociata di Prato allo Stelvio. “Spero che possa andare meglio rispetto allo scorso anno sia per me che per la squadra. C’è qualche calciatore ...

Un’isola greca offre 500 euro al mese e una casa Per andare a vivere lì : alla scoperta di Anticitera [GALLERY] : Un’isola della Grecia offre 500 euro al mese e un pezzo di terra per costruire case e aziende alle persone che decideranno di andare a vivere lì. La remota isola di Anticitera (o Cerigotto) sta cercando nuovi residenti poiché ospita solo 24 persone, che salgono a 40 durante i mesi estivi. Posizionata tra Creta e Citera, l’isola ha una superficie di circa 52km² e si trova a 45 minuti di aereo da Atene. Il piano è sponsorizzato dalla Chiesa ...

Pallanuoto femminile - Mondiali 2019 : all’Italia serve un pari con la Cina Per andare ai quarti : Trentadue minuti di gioco per andare a prendersi i quarti di finale: è questo l’obiettivo che domani, nella primissima mattina italiana avrà la Nazionale di Pallanuoto femminile, impegnata ai Mondial di Gwangju. Sarà un’alba che si tingerà di Setterosa? Lo sapremo dalle ore 5.30, momento in cui scatterà la sfida con la Cina. All’Italia basterà un punto contro le asiatiche per certificare il primato nel Girone D, ...

‘Abbiamo deciso di andare sulla Luna’ : il discorso di Kennedy e l’ansia Per l’Unione Sovietica : È il 12 settembre 1962 quando John Fitzgerald Kennedy, Presidente degli Stati Uniti d'America, nello stadio della Rice University, annuncia, davanti a 35.000 persone, che ha intenzione di far sì che il primo uomo a camminare sulla Luna sia un americano. "Abbiamo deciso di andare sulla Luna" dichiara. Vediamo cosa nasconde questo discorso e cosa c'entra l'Unione Sovietica.Continua a leggere

5 motivi Per andare in vacanza a Creta : Matala, il villaggio con le grotte dei figli dei fioriMatala, il villaggio con le grotte dei figli dei fioriMatala, il villaggio con le grotte dei figli dei fioriMatala, il villaggio con le grotte dei figli dei fioriIl Museo archeologico di HeraklionIl Museo archeologico di HeraklionHeraklionAspros Potamos, il villaggio ecoAspros Potamos, il villaggio ecoAspros Potamos, il villaggio ecoAspros Potamos, il villaggio ecoLa cucina creteseLa cucina ...

Spazio - la NASA lancia il programma Artemis : “torneremo sulla Luna con un uomo e una donna entro il 2024 - dobbiamo imparare a vivere lì Per andare su Marte” : Gli Stati Uniti ritorneranno sulla Luna per imparare a vivere e lavorare su un altro mondo, per poi mandare l’uomo su Marte. Lo ha detto l’amministratore della NASA, Jim Bridenstine, durante una teleconferenza sui 50 anni della missione Apollo 11 e sui futuri piani della NASA per andare oltre la Luna, su Marte. “Attualmente abbiamo astronauti americani che lavorano sulla Stazione Spaziale, quale sarà il prossimo passo? cosa ...

Il manager Candoni : "Perché sconsigliai a Salvini di andare al Metropol" : La prima regola che si impara a Mosca è che “non si partecipa alle cene con persone che non si conoscono e che non si mescolano mai business e politica”. Per questo “a Salvini, che era stato invitato anche lui, ho sconsigliato di andare”. Parla al Corriere della Sera Fabrizio Candoni, fondatore di Confindustria Russia e profondo conoscitore dell’ambiente russo, anche lui invitato all’hotel ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 15 Luglio : Il capo della Lega non vuole andare in Parlamento a spiegare l’affaire del petrolio - il grillino replica che “l’Aula è l’occasione Per difendersi” : La sfida di Di Maio a Salvini “Risponda al Parlamento” petrolio russo, il vicepremier M5s al leghista che vuole evitare le Camere: “È l’occasione per difendersi”. Conte: “Trasparenza”. Oggi Savoini dai pm di Alessandro Mantovani Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Sostituzione di persona. “Se evitiamo la procedura d’infrazione è perchè i nostri progetti di fatturazione elettronica e fisco digitale hanno portato altri 2,9 ...

David Sassoli apre un dialogo con il Movimento 5 Stelle : "Serve maggiore laicità Per andare avanti" : All'assemblea del Pd, David Sassoli, neoeletto presidente del Parlamento europeo lancia la possibilità di dialogo con il Movimento 5 Stelle: "Se siamo forti della nostra identità, orgogliosi del nostro passato, cosa può metterci paura a incrociare storie diverse, temperamenti molto lontani dai nostr

Perché andare in vacanza in Albania. Ora! : La guida all'Albania La guida all'Albania: TiranaLa guida all'Albania: BeiratLa guida all'Albania: DurazzoLa guida all'Albania: ValonaLa guida all'Albania La guida all'Albania: Logara La guida all'Albania: LivadhiLa guida all'Albania: BorschLa guida all'Albania: KsamilLa guida all'Albania: ButrintoLa guida all'Albania: Argirocastro (e l'interno)Una estate fa, l’Albania era stata una scommessa, vinta. Quest’anno – si spera ...

“Chiuso Per Mondiali” sabato 13 luglio. “Per il traguardo dove devo andare?” Dal Sudan la storia più bella. I pronostici della velocità in piscina : FONDO ROMANTICO Sveglia puntata alle 00:50, inizia così il mio mondiale per seguire le gare del nuoto in acque libere, in attesa del nuoto in corsia. Orario spostato rispetto al programma iniziale che prevedeva una sveglia alle 3, ma noi italiani ringraziamo l’organizzazione. Si comincia con la 5 km al maschile che vede al via Domenico Acerenza e Marcello Guidi. Andiamo subito al risultato finale con l’ungherese Rasovsky, super favorito della ...