No all’autonomia | l’ira di Fontana e Zaia

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 20 luglio 2019) Milano, 20 lug. (AdnKronos) – ”Il Paese è nelle mani di cialtroniche per un pugno di voti soffocano un volano di crescita come l’e contrabbandano il tutto come una battaglia nord contro sud”. Spara a zero Attilio, dopo il no al pacchetto sull’autonomia proposto dal governo. Per il governatore della Lombardia è giunto il momento di denunciare agli italiani ”i biechi interessi politici” che si nascondono dietro il mancato accoglimento delle richieste di Lombardia e Veneto. ”Qualcuno – dice all’Adnkronos – vuole apparire paladino del Sud e salvare un po’ di voti, ma così facendo fa un danno al paese e al Sud stesso”. Dati alla mano,sostiene che ”dalla riforma dell’autonomia il primo a beneficiarne sarebbe proprio il Mezzogiorno che avrebbe delle opportunità. Invece siamo nelle mani ...

