Napoli | De Laurentiis infiamma i tifosi | “voglio vincere” | indicazioni anche sul mercato

(Di sabato 20 luglio 2019) “Per quanto riguarda quello che voi avete più a cuore, il, dovete avere pazienza perché si chiude il 2 settembre. Da qui a quella data possono capitare tantissime cose”. Sono le importanti dichiarazioni del presidente del, Aurelio De, ha rassicurato così iazzurri che invocavano l’acquisto di James Rodriguez ed in generale di altri colpi per rinforzare la squadra per la prossima stagione. “Noi siamo a trattare con chiunque ci interessi, ma che sia corretto e giusto per il gioco, non per fare scena. Io –ha concludo De- non ho bisogno di avere più abbonamenti, ho bisogno di vincere. E per vincere bisogna usare la testa”. Un chiaro messaggio da parte di De, la squadra sarà ulteriormente rinforzata ma nei giusti tempi., Zielinski: “Le sensazioni sono positive. Possiamo toglierci tante ...

