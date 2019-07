“Epidemia” di gatti obesi in USA

meteoweb.eu

(Di sabato 20 luglio 2019) L’tà del Nord America ha ‘contagiato’ idomestici. Secondo uno studio condotto dai ricercatori dell’Ontario Veterinary College, infatti, i cittadini di Stati Uniti e Canada non si sono limitati a mangiare troppo per anni, ma hanno anche esagerato con croccantini e paté per i felini. Risultato? Il peso medio di una femmina sterilizzata è aumentato del 24% tra il 1995 e il 2005, mentre nei maschi si è registrato un +19% circa. Il lavoro è pubblicato sul ‘Journal of American Veterinary Medical Association’. Secondo i ricercatori, il problema è passato in gran parte inosservato, perché ivengono visitati dal veterinario meno spesso dei cani e hanno meno probabilità di essere pesati. Tra l’altro, è anche più difficile giudicare l’aumento di peso in un gatto a occhio, per via del pelo. “Come esseri umani sappiamo che ...

