Benedetta Mazza racconta | “Mia mamma non voleva saperne…”

(Di sabato 20 luglio 2019)svela: “Dopo la morte del mio cane, mianon nepiù sapere” E’ statala protagonista della rubrica “Vip e animali” sul numero di NuovoTv di questa settimana. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip e di Tale e Quale Show, parlando del suo rapporto con gli animali, ha spiegato perchè ha scelto di adottare un cihuahua,ndo: In famiglia abbiamo sempre allevato cani di piccola taglia: con mio papà che lavorava tutto il giorno e due bambine da crescere, per miaerano più facili da gestire. Ma dopo la morte dell’ultimo cane, lei nonpiù saperne… “Due anni fa abbiamo visto Bambi, la cagnolina che abbiamo adesso, in una cucciolata di cihuaha ‘imperfetti’, e l’abbiamo presa” ha poi aggiunto, continuando: “Aveva le orecchie un po’ inclinate, ...

