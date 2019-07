Agrigento | rapina una prostituta minacciandola con un coltello | arrestato

calcioweb.eu

(Di sabato 20 luglio 2019) Palermo, 20 lug. (AdnKronos) –unacon unma, grazie alla descrizione fornita dalla vittima, finisce in manette. E’ accaduto a San Leone, zona balneare didove, nel primo pomeriggio di ieri, unasudamericana ha chiesto aiuto ai Carabinieri affermando di esser stata vittima di unaall’interno della propria abitazione da parte di un cliente. Immediatamente i Carabinieri hanno attivato le ricerche per trovare il colpevole, grazie anche alle indicazioni fornite dalla donna subito dopo l’aggressione, utili alla ricostruzione della dinamica e indispensabili per rintracciare il malvivente. Poche ore dopo, i Carabinieri hanno rintracciato eiltore, un quarantenne, che è stato trovato poco distante dal luogo dellae ancora in possesso delutilizzato per minacciare ...

GiornaleLORA : Carabinieri Agrigento. Aveva commesso una rapina nel 2014. Campobellese torna in carcere condannato dalla Corte d'A… - PrimaStampa_eu : Violenta rapina in abitazione a Agrigento, arrestato 19 enne - NewSicilia : Violenta #rapina a una #anziana #signora a #Naro, #Agrigento, #Sicilia: 20enne incastrato dall'#impronta #digitale… -