Uomini e donne | Salvatore Di Carlo svela di essere caduto in depressione | Passai

(Di venerdì 19 luglio 2019)Di, intervistato dal quotidiano La Repubblica, ha raccontato di aver sofferto di. Il periodo buio del calciatore risale a qualche anno fa, poco prima della sua partecipazione a, dove ha conosciuto Teresa Cilia, poi diventata sua moglie:Una partita terminò con una rissa pazzesca. Fioccarono le squalifiche e per me la mano fu pesantissima: un anno e mezzo di stop e da momento all’altro la vita cambiò. Mi ritrovai svincolato. Un anno e mezzo senza calcio in cuidavvero dalle stelle alle stalle, del professionismo sfiorai il baratro. Dalle giornate in cui sentivo il telefono squillare continuamente al momento in cui non mi cercava più nessuno. Caddi inDidiin: "dalle stelle alle stalle" 19 luglio 2019 12:00. ...

