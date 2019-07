romadailynews

(Di venerdì 19 luglio 2019) DISAGI SUL LUNGOTEVERE DIAZ PER UN INCIDENTE ALTEZZA VIA PAOLO BOSELLI DIREZIONE PONTE MILVIO rallentamenti in via del giuba in prossimità di via mogadiscio per un albero caduto sulla strada in VIA DEL FORO ITALICO, VERSO LO STADIO E’ CHIUSA PER LAVORI LA GALLERIA FARNESINA; ILE’ DEVIATO NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, CON CONSEGUENTI RALLENTAMENTI E CODE SUL RACCORDO ANULARE INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE FIUMICINONINA, a complicare la situazione un incidente; SULL’ANELLO INTERNO CODE A TRATTI TRA GLI SVINCOLI CASSIA BIS – SALARIA, nomentana- tiburtina IN USCITA DALLA CAPITALE CODE SULLA COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI ACILIA VERSO OSTIA E SULLA PONTINA DALLA COLOMBO A CASTEL DI DECIMA VERSO POMEZIA PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI ...

_Carabinieri_ : A #Roma e in provincia di #Viterbo, arrestate 7 persone per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupef… - Rvaticanaitalia : 'Multare #Ong per soccorso in #Mare è distorcere la realtà. I #migranti diventano una minaccia e i salvatori compli… - romadailynews : Traffico Roma del 19-07-2019 ore 20:00: DISAGI SUL LUNGOTEVERE DIAZ PER UN INCIDENTE… -