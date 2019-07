Sempre più studenti italiani soffrono di problemi di apprendimento

«La Casa di Carta» : Quando il paradiso non basta - la banda ritorna (e assomiglia Sempre più a V Per Vendetta) : Li avevamo lasciati un po’ disorientati e scossi dopo la fuga dalla Zecca di Stato, presi a fare i conti con le perdite umane piuttosto che i guadagni economici provenienti dal colpo che ha reso la banda dei Dalì famosi in tutto il mondo. Li ritroviamo dopo due anni ognuno in un paradiso diverso, ovviamente tropicale (l’Europa, causa caccia senza esclusioni di colpi da parte dell’Interpol è una meta da escludere). Che fine ha fatto la banda ...

Dal rugby ai giochi di Tokyo - Giappone e Italia Sempre più vicini : Una giornata insieme per rinsaldare le relazioni tra Giappone e Italia e promuovere i prossimi, importanti, eventi sportivi ospitati nel Sol.

Meteo - caldo e afa da record : giugno 2019 il secondo più caldo di Sempre : secondo i dati raccolti dall'Istituto di scienze dell'atmosfera e del clima (Isac) del Cnr, il mese appena strascorso è stato effettivamente il secondo mese di giugno più caldo di sempre per l'Italia. Le colonnine di mercurio sono andate più su di 3,30 gradi centigradi rispetto alla media del periodo.Continua a leggere

Temptation Island 6 - le anticipazioni delle ultime puntate : una fidanzata in lacrime e un fidanzato Sempre più geloso : Non finiscono le novità per Temptation Isalnd, che anche quest'anno continua a collezionare successo di ascolti e non solo. Sappiamo che tre delle coppie abbiano già abbandonato il programma, ma ne rimangono altre tre a far da protagoniste nello show, e nelle prossime puntate non mancheranno di certo i colpi di scena.Il magazine di Uomini e Donne a tal proposito ha deciso di pubblicare qualche chicca sulle ultime puntate del format, ed ecco ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 18 Luglio : L’autogol – Sempre più difficile un commissario leghista dopo il no alla Von der Leyen : Palazzo Chigi Il patto Ue tradito: mollato da Salvini, Giorgetti se ne va Il voto favorevole dell’Europarlamento alla nuova presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen rischia di avere conseguenze durature sul governo Conte e sul ruolo del numero due della Lega, Giancarlo Giorgetti, la cui nomina a commissario europeo è ormai saltata e che quindi potrebbe addirittura lasciare l’esecutivo in cui ricopre la carica cruciale di ...

Adolescenti Sempre più depressi per colpa di social media e TV : è un circolo vizioso : Gli Adolescenti che trascorrono troppo tempo, passivamente, davanti a social media e TV mostrano sintomi della depressione destinati a peggiorare. Questo è quanto hanno scoperto i ricercatori che ci spiegano come siano arrivati alla loro conclusione e come mai social media e TV abbiano questo effetto depressivo.Continua a leggere

Mondiali Basket 2019 – Andrew Wiggins dà forfait : la stella dei Timberwolves non giocherà nel Canada più forte di Sempre : Andrew Wiggins ha annunciato il suo forfait dalla nazionale del Canada che giocherà i Mondiali di Basket 2019: la stella dei Timberwolves vuole concentrarsi in vista della nuova stagione NBA Nuovo forfait in vista dei Mondiali di Basket 2019. Dopo le assenze di Anthony Davis e Ben Simmons, anche un altro giocatore NBA ha deciso di non prenderà parte alla kermesse cinese. Andrew Wiggins ha comunicato al Canada la sua assenza, motivando la ...

Nuoto - Medagliere Mondiali Gwangju 2019 : Cina Sempre più sola - Italia nona con due argenti ed un bronzo : 12-28 luglio 2019: sono queste le date in cui si disputa l’edizione 2019 dei Mondiali di Nuoto a Gwangju, in Corea del Sud. Tutta la prima settimana è dedicata ai tuffi, al Nuoto sincronizzato e al Nuoto in acque libere, mentre va ad occupare l’intero arco dell’evento il torneo di pallaNuoto. Nella seconda metà della rassegna iridata spazio al Nuoto, ma anche ai tuffi dalle grandi altezze, che restano però confinati ai tre ...

Lega e M5S Sempre più divisi in Europa - Salvini : “Gravissimo voto Cinque Stelle su von der Leyen” : "Abbiamo visto una presidente indicata dalla Merkel e sostenuta da Macron, Renzi, Berlusconi e dai Cinque Stelle, sbilanciatissima a sinistra sul alcuni temi, siamo preoccupati. È come se in Italia ci fosse un governo Pd-Fi-M5s, che cambiamento rappresenta?". Così Matteo Salvini, commenta il sostegno dell'alleato di governo all'elezione di Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione Ue.

Bitter Sweet trama : Ferit e Nazli Sempre più in crisi - Hakan vince di nuovo : Anticipazioni Bitter Sweet, Ferit accusa Hakan di omicidio Le anticipazioni su Bitter Sweet oggi hanno come protagonisti Ferit, Nazli e Hakan perché a un certo punto della soap opera turca vedrete che buona parte degli episodi si concentrerà non solo sui due innamorati ma anche sull’assassino dei genitori di Bulut, Demir e Zeynep. Cerchiamo di […] L'articolo Bitter Sweet trama: Ferit e Nazli sempre più in crisi, Hakan vince di nuovo ...

Veneto : Confcommercio - Sempre più occupati nel terziario : Venezia, 17 lug. (AdnKronos) - Veneto: in dieci anni il tasso di disoccupazione è cresciuto del 3%, quella giovanile sfiora addirittura il +10% rispetto al 2008, a fronte di un aumento (anche se timido) della popolazione. Impercettibile la crescita dei consumi, mentre il saldo della nati-mortalità d

StubHub - Sempre più fan a caccia di esperienze live : il calcio è il motore principale - bene la musica : Siamo nel vivo della stagione turistica per eccellenza: l’estate, che per tutto l’anno fa sognare il meritato riposo in mete da sogno. StubHub, marketplace di biglietti per eventi del gruppo eBay, analizzando i dati di vendita dei primi sei mesi dell’anno ha scoperto che c’è un nuovo tipo di turismo che sta prendendo sempre più piede, e non segue neanche la stagionalità: quello degli eventi. Non importa dove e quando, il turista per eventi ...

Veneto : Confcommercio - Sempre più occupati nel terziario : Venezia, 17 lug. (AdnKronos) – Veneto: in dieci anni il tasso di disoccupazione è cresciuto del 3%, quella giovanile sfiora addirittura il +10% rispetto al 2008, a fronte di un aumento (anche se timido) della popolazione. Impercettibile la crescita dei consumi, mentre il saldo della nati-mortalità delle imprese rimane negativo. A stemperare gli effetti di un decennio di crisi è il terziario, che copre quasi il 63% della totalità ...

Brasile - Bolsonaro si lega Sempre più agli evangelici : per le chiese minori libertà di evadere le tasse e giudice costituzionale : Non solo militari. Si fa sempre più stretta la relazione di Jair Bolsonaro con gli evangelici, cui deve la sua elezione, e già rappresentati nel suo governo da Damares Alves, ministra della Famiglia e diritti umani, famosa per le sue posizioni omofobiche e anti-abortiste. E’ stato infatti grazie anche al Fronte parlamentare evangelico, che conta più di 100 membri tra pastori e membri della collettività protestante, che il presidente del ...