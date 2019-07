Una fortediè stata avvertita ade in tutta l'Attica. La magnitudo è stata calcolata pari a 5,3 gradi. Molte persone -affermano fonti localisi sono riversate in strada e sono segnalati blackout telefonici. Per ora nessuna notizia di danni a persone o cose. L'epicentro sarebbe a 23 km a Nordovest della capitale.(Di venerdì 19 luglio 2019)