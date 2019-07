Le 10 cose da ricordare di Napoli-Feralpi

ilnapolista

(Di venerdì 19 luglio 2019) Le 10dadella partita decontro ilSalò. Uno. La doppietta di Simone Verdi. È bastato fargli sapere che era in partenza per svegliarlo. È un esperimento da ripetere con tutti gli attaccanti. Il bonifico dal conto corrente di Urbano Cairo ha subito un ritocco. Due. Maksimovic scatenato. Alla sua seconda partita esibisce un secondo liscio. Gliene mancano ancora due per eguagliare il record di Prunier che resiste dal 1998. Tre. Lo strano silenzio del procuratore di Mario Rui: dopo due cross riusciti di sinistro non ha ancora parlato del rinnovo del contratto per il portoghese. Quattro. Scoperte doti profetiche in Carlo Ancelotti. “Ora segna Manolas” ha detto poco prima del gol del greco che ha aperto la partita contro ilSalò. Grosse speranze si sono accese a questo punto al ricordo della frase: “Bisogna provare ad alzare l’asticella”. Cinque. ...

