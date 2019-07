Depressi e con la gastrite | gli italiani svelati dai farmaci

Intervista – Teresa De Sio : «Ho affrontato la Depressione per raccontare me stessa» : «Sono in un periodo di grande generosità espressiva, nel senso che dico ciò che penso senza pormi limiti fregandomene se do fastidio a qualcuno» mentre parliamo Teresa De Sio, una delle artiste italiane di cui andare più fieri, che ha superato le convenzioni e delle logiche discografiche in nome dell’arte, è un fiume in piena e si racconta senza falsi buonismi, che non le sono mai appartenuti. La cantante di “Voglia ‘e turnà” è ...

Giovanni Conversano dopo la tv ho sofferto di Depressione : Giovanni Conversano in una lunga intervista al settimanale “DiPiù”, Giovanni Conversano ha svelato che presto convolerà a nozze e ha raccontato che dopo la partecipazione a “Uomini e Donne” la sua popolarità decollò soltanto per un breve periodo, scemando subito dopo molto velocemente. Proprio questo spegnersi rapidissimo dei riflettori e dell’attenzione mediatica lo portò ad una grave crisi, degenerata poi in depressione: “Quando sono sceso dal ...

Giovanni Conversano si sposa : "Ora sto bene - ma ho sofferto di Depressione per non aver più lavorato in tv" : Fiori d'arancio per Giovanni Conversano, ex tronista di Uomini e Donne nel corso della stagione 2007/2008 del programma che, dopo aver anche partecipato al reality calcistico Campioni, scelse all'epoca Serena Enardu. Undici anni dopo lo vediamo al fianco dell'attuale compagna e mamma di suo figlio Enea, Giada Pezzaioli con la quale - in una lunga intervista al settimana DiPiù, Giovanni Conversano ha svelato che presto convolerà a nozze.Non è ...

Farmaci : gli italiani hanno consumato 35 milioni di confezioni di antiDepressivi nel 2017 : In Italia, la spesa lorda complessiva per i Farmaci antidepressivi erogati in regime convenzionato è pari a oltre 350 milioni di euro, con un numero di confezioni dispensate superiore a 35 milioni. Lo rende noto il Rapporto salute mentale del ministero della Salute, presentato oggi a Roma, che analizza i dati del Sistema informativo per la salute mentale (Sism) per il 2017. Si osserva che il numero di trattati con antidepressivi in regime ...

"Ho lottato contro una Depressione paralizzante. Ora so chi sono : non solo il fratello di Kate" : James Middleton porta il peso di un cognome ingombrante in Inghilterra. Se la sorella Pippa ha cavalcato con disinvoltura la fama di Kate - dopo il matrimonio con il principe William - lui al contrario non vive bene il fatto di esser sempre e solo riconosciuto come “il fratello di”. Lo ha raccontato lui stesso in un’intervista rilasciata alla rivista britannica Tatler, in cui ha dichiarato di non sopportare il fatto che i media ...

Uomini e Donne - Sara Affi Fella rivela : “Sono caduta in Depressione - avevo perso molti chili e dormivo nel letto con i miei genitori” : Non è stato facile per Sara Affi Fella superare lo scandalo che l’ha vista protagonista durante la sua partecipazione a Uomini e Donne: un momento difficile molto difficile, che l’ha portata addirittura a cadere in depressione. A rivelarlo è stata lei stessa in un’intervista al settimanale Nuovo, in cui spiega: “Dopo la bufera dormivo nel letto con mia madre e mio padre. Tutto ciò che è accaduto si è riversato sulla mia ...

Sara Affi Fella e la Depressione : dormiva con i genitori e non mangiava : Sara Affi Fella racconta la depressione al settimanale Nuovo Non è stato facile per Sara Affi Fella superare lo scandalo che lo scorso anno l’ha travolta a Uomini e Donne. Dopo che l’ex fidanzato Nicola Panico ha rivelato la verità alla redazione di Maria De Filippi e a tutto il pubblico, la giovane è caduta […] L'articolo Sara Affi Fella e la depressione: dormiva con i genitori e non mangiava proviene da Gossip e Tv.

Con Francesco ho ritrovato il sorriso! Sara Affi Fella di Uomini e donne dopo la Depressione : dopo la sua esperienza a “Uomini e donne”, Sara Affi Fella è tornata alla sua via di tuti i giorni. L’ex tronista era caduta in un periodo buio dopo aver mentito nella trasmissione condotta da Maria De Filippi, tenendo nascosto il fatto di essere già fidanzata e l’ha superato grazie alla famiglia e al nuovo compagno, Francesco Fedato, attaccante del Trapani. Tutto è ormai un ricordo: “Quella esperienza mi ha cambiato tanto – ha spiegato in ...

Colon irritabile - ansia - Depressione e Parkinson : risultati positivi con l’effetto placebo : Irving Kirsch, direttore associato del programma sugli studi di placebo e docente di medicina presso la Harvard Medical School, ha sempre puntato sull’effetto placebo sostenendone la validità, ma la potenza del falso farmaco dipende da due fattori: la tipologia di patologia che si vorrà trattare e da quale placebo verrà utilizzato. “L’incidenza dei placebo è davvero molto positiva nel trattamento della depressione (83%), ...

Dimmi cosa posti su Facebook e ti dirò se soffri di diabete - ansia o Depressione : la sorprendente ricerca condotta negli Usa : Facebook come una cartella clinica. I post pubblicato sul social potrebbero essere utilizzati come i sintomi fisici per fare diagnosi di malattie come diabete, ansia e depressione. A questa conclusione un lavoro pubblicato su Plos One da esperti delle Penn Medicine e Stony Brook University. Gli esperti hanno preso in esame quasi 1000 individui e analizzato (con il loro consenso) il linguaggio di tutti i loro post su Facebook. Hanno cercato ...

Depressione postpartum - per prevenirla il congedo del papà deve essere flessibile : Le settimane dopo il parto sono quelle in cui le madri sono più vulnerabili: devono cercare di riprendersi fisicamente e mentalmente, mentre affrontano la privazione del sonno, devono prendersi cura del bambino e, magari, anche gestire l’allattamento al seno. Un nuovo studio suggerisce una strategia che può fare la differenza nella salute delle madri nel periodo postpartum: concedere un congedo pagato all’altro genitore e permettergli di ...

La carenza di vitamina D e le conseguenze psicologiche : dai cambiamenti di umore alla Depressione : La vitamina D, la cui carenza è sempre più diffusa soprattutto tra le popolazioni del Mediterraneo, può causare, quando manca, diverse patologie più o meno gravi, favorendo piccoli e grandi malesseri. “In base alle stime fatte dagli studiosi – spiega il dott. Vincenzo Liguori, biologo nutrizionista –, circa un miliardo di persone nel mondo soffrono di carenza o insufficienza di vitamina D. Le popolazioni più a rischio ...

Michael Phelps : “Ho lottato contro ansia e Depressione - mi sono chiesto se valesse la pena vivere” : FQ Magazine American Animals, il thriller che sa di documentario per l'artistica ribellione di una banda di ladri (veri) “Mi sono chiesto più volte se aveva senso vivere ancora”. Le tragiche parole sono di Michael Phelps. Il nuotatore olimpionico più vincente della storia, uno degli atleti più dotati al mondo, ha sofferto di depressione. Lo ha spiegato in ...

"Da psichiatra - trovo inconcepibile l'eutanasia a 17 anni come soluzione alla Depressione" : “Non possiamo entrare nel merito di quanto dolore provasse la ragazza, ma immaginare che la soluzione a questa sofferenza sia porre fine alla vita è una questione che come psichiatra ritengo abbastanza inconcepibile”. Per il dottor Giuseppe Nicolò, direttore del Dipartimento di Salute Mentale Asl Roma 5, Noa Pothoven doveva essere aiutata in un altro modo. La 17enne olandese ha chiesto e ottenuto ...