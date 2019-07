Afa e caldo | gli effetti sul corpo e i rischi

Meteo - torna il caldo torrido e l’Afa : da lunedì temperature oltre le medie stagionali : Dopo una fase di maltempo, che ha interessato prima il centro nord e poi i sud, seguita da una instabilità Meteorologica caratterizzata da temperature nella media stagionale o anche sotto, per l'Italia si delinea un nuovo ritorno al caldo torrido del mese scorso, non a caso uno dei più caldi di sempre. Secondo le ultime previsioni Meteo a medio termine, infatti, la Penisola sta per essere invasa da un nuovo campo di alta pressione di ...

Meteo - caldo e Afa da record : giugno 2019 il secondo più caldo di sempre : secondo i dati raccolti dall'Istituto di scienze dell'atmosfera e del clima (Isac) del Cnr, il mese appena strascorso è stato effettivamente il secondo mese di giugno più caldo di sempre per l'Italia. Le colonnine di mercurio sono andate più su di 3,30 gradi centigradi rispetto alla media del periodo.Continua a leggere

Meteo - ancora pioggia ma riecco il caldo : presto torneremo a boccheggiare per l'Afa : Gran parte dell'Italia è alle prese con temporali e rischio grandine. Ma il maltempo avrà durata breve: ecco quando torna il...

**Rifiuti : Di Maio - ‘Ama tra caldo - Afa e difficoltà sta ripulendo città’** : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – “Questa mattina con Sergio Costa e Virginia Raggi. Per Roma, per i romani e per tutti gli operatori Ama che in questi giorni con il caldo, l’afa e tutte le difficoltà del caso stanno ripulendo la città!”. Lo scrive su Facebook il vicepremier e ministro Luigi Di Maio, postando una foto che lo ritrae in compagnia del responsabile dell’Ambiente, Sergio Costa, e della sindaca di Roma ...

Meteo - caldo e Afa record in Sardegna : ieri sfiorati i +42°C - ma da domani cambia tutto : Nonostante oggi la Sardegna sia ancora preda del caldo e dell’afa, da domani la situazione Meteo dovrebbe cambiare. ieri la colonnina di mercurio ha toccato i +41.5°C a Decimomannu, Villa San Pietro, Muravera (Sud Sardegna) e +40°C a Cagliari, Siliqua e tanti altri centri, ma ora si prospetta una settimana con temperature nella media stagionale. “Anche oggi avremo temperature molto alte, soprattutto nel basso Campidano e nel ...

Caldo - al villaggio Coldiretti di Milano presentato il primo giardino taglia-Afa che salva dallo stress [FOTO] : Con il Caldo record che assedia le città e fa aumentare lo smog nasce il primo giardino terapeutico che aiuta i cittadini a respirare aria pulita e a combattere l’afa, oltre a difendere la salute. La novità è stata presentata al villaggio contadino della Coldiretti a Milano al Castello Sforzesco, da Piazza del Cannone a Piazza Castello, dove è stata allestita un’area verde con piante antismog in grado di “catturare” le sostanze inquinanti ...

Meteo da bollino rosso! Caldo e Afa nel weekend - ma martedì stop all'estate : Nel weekend esploderà di nuovo il Caldo con picchi fino ai 40°C al Sud. Da martedì, invece, si cambia rotta: in arrivo correnti più fresche e forti temporali. Picchi di Caldo e afa di nuovo in arrivo. La seconda, e forse ultima, ondata di calore esploderà questo weekend. Nelle prossime ore l'anticiclone africano avrà un nuovo sussulto e colpirà tutta l'Italia. Non sarà intensa e duratura come quella di fine giugno, almeno al ...

L’ondata di caldo africano vista dalla Stazione Spaziale : Roma - Milano - Madrid e Parigi nella morsa dell’Afa : La Stazione Spaziale Internazionale ha immortalato alcune città europee, nel momento in cui erano strette nella morsa del caldo di fine giugno: Roma, Milano, Madrid e Parigi sono state fotografate dallo strumento Ecostress, attivo dal 2018 a bordo della ISS per raccogliere dati sulla salute delle piante. Ecostress (Ecosystem Spaceborne Thermal Radiometer Experiment on Space Station) misura variazioni delle temperature superficiali con una ...

Previsioni Meteo Sardegna : tornano caldo e Afa - punte di +40°C : caldo e afa torneranno ben presto in Sardegna: la colonnina di mercurio, dopo una breve tregua, tornerà a salire. “L’Isola subisce ancora l’influsso dell’anticiclone con aria calda che risale dal nord Africa. Se sulla Penisola il tempo è in peggioramento, la Sardegna invece è ben inserita nel promontorio anticiclonico che porterà tempo stabile e soleggiato. Nei prossimi giorni si avrà un lievissimo calo delle temperature ...

Meteo. Tornano i temporali al Nord. Caldo e Afa non mollano il Sud : Già ieri colpiti dalle piogge Emilia, Piemonte e Val d'Aosta. Oggi rischio di temporali localmente intensi, accompagnati da grandine e raffiche di vento. Al Centro-Sud Caldo intenso ancora protagonista.

Caldo - notti insonni tra Afa e zanzare : lavanda e arancio aiutano a dormire : Fiori contro le ‘notti difficili’ degli italiani alle prese con l’afa, spesso accompagnata dalle zanzare. Un piccolo aiuto per favorire il riposo può arrivare infatti dalle piante. Oltre alla classica camomilla, che può essere bevuta anche fredda, utile a conciliare il sonno, anche gli olii essenziali possono favorire il relax, con il vantaggio di tenere a distanza anche gli insetti. lavanda, fiori d’arancio e neroli i ...

Meteo - ancora caldo e Afa : raffica di malori e blackout. Ma attenzione ai temporali in arrivo : L'ondata di caldo africano che sta investendo l'Italia lascerà lo spazio a temporali e grandine nel corso della prossima settimana in alcune regioni settentrionali. Ma nel weekend continuano ovunque afa e calore, con temperature che, seppur più basse dei giorni scorsi quando ci sono stati boom di malori e blackout, sfioreranno i 35 gradi.Continua a leggere

I film «anti-Afa» - da guardare per combattere il caldo : The Revenant (2015)Titanic (1997)La vita è meravigliosa (1946)Fargo (1996)Frozen (2010)Ricomincio da capo (1993)Into the Wild (2007)Il Dottor Zivago (1965)Amadeus (1984)The day after tomorrow (2004)L’estate si combatte in diversi modi: accendere l’aria condizionata, piantarsi di fronte al ventilatore oppure fiondarsi sul divano e guardare film che abbiano a che fare con neve e ghiaccio. Nei giorni di caldo intenso, quello che ti ...