Tubettoni ai piselli

cosacucino.myblog

(Di giovedì 18 luglio 2019)ai300 gr di250 gr di tubetti 100 gr di pancetta (facolatativo) 1/2 cipolla olio sale pepe Preparazione Tagliare la cipolla sottile e rosolarla dolcemente in una pentola con l’olio, appena imbiondisce unire la pancetta tagliata a dadini.Appena la pancetta si sarà rosolata per bene, aggiungere ie far cuocere per un paio di minuti facendoli insaporire con la cipolla e la pancetta.Infine aggiungere l’acqua fino a ricoprire il tutto e cuocere per 20 minuti circa.Appena isono quasi pronti, calare la pasta, salare e cuocere per il tempo indicato sulla confezione. Durante la cottura della pasta e, aggiungere man mano altra acqua bollente, se necessario.Appena è cotta la pasta e, servire con una spolverata di pepe nero su ogni piatto.