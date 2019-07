Salvini | «Ho perso la fiducia» | domani niente Cdm  Di Maio | se vuole la crisi lo dica

Salvini : finita la fiducia - anche personale Di Maio ai suoi : noi colpiti alle spalle : Salvini non ne può più degli insulti di Grillo, Di Maio, Di Battista, Toninelli, li cita uno a uno e ripete più volte «così non si va avanti». È stanco, arrabbiato come mai prima

Matteo Salvini apre la crisi di governo? "Persa la fiducia personale - non vado al CdM" : La tensione cresce da mesi tra Lega e M5s ma oggi, giovedì 18 luglio, ha raggiunto livelli mai visti prima. Impensabili. Insostenibili. Si parte dalle parole di Matteo Salvini, il quale ha accusato i grillini di "aver tradito gli italiani" col voto per la Von der Leyen. Dunque l'aspra replica di Lui

Per Salvini è venuta meno la fiducia tra gli alleati di governo. Anche quella personale : "Sì, purtroppo sì. Anche personale, perché io mi sono fidato per mesi e mesi". Così Matteo Salvini ha risposto a chi gli chiedeva se fosse venuta meno la fiducia tra alleati di governo. Ma si può ricucire? "Tutto è possibile. Io speravo che dopo il 26 maggio si placassero le polemiche", ha replicato il ministro dell'Interno. E a chi gli chiedeva come veda l'ipotesi di votare in autunno ha risposto: "Faccio il ministro dell'Interno. Sono ...

Salvini avverte M5s : “Mancanza di fiducia anche personale - finestra elettorale sempre aperta” : Il ministro dell'Interno e leader della Lega, Matteo Salvini, lancia da Helsinki un chiaro avvertimento ai suoi alleati di governo del Movimento 5 Stelle e a Luigi Di Maio: "C'è mancanza di fiducia ora, anche personale". Il segretario del Carroccio non esclude neanche il ritorno al voto, facendo riferimento alla finestra elettorale: "La finestra è sempre aperta".

Pensioni ultime notizie : Quota 100 - Fornero “non rispetto Salvini persona” : Pensioni ultime notizie: Quota 100, Fornero “non rispetto Salvini persona” Ospite nella trasmissione in streaming Scarabeo di FinanzaOnline, Elsa Fornero è stata intervistata su moltissimi temi, tra cui non possono certamente mancare le Pensioni, e in particolare Quota 100, ma anche la politica attuale, con una riflessione senza risparmi sulla persona Matteo Salvini. Ecco cos’ha detto l’ex ministro del Lavoro del governo Monti. Pensioni ...

Lega e fondi russi - Salvini : «Conosco Savoini da 25anni - persona corretta» : Il vicepremier leghista parla dei rapporti con il presidente dell’associazione Lombardia-russia, unico indagato per corruzione internazionale dalla procura di Milano

L'ex terrorista Galmozzi a Salvini : 'Una volta i proiettili si consegnavano di persona' : L'ex terrorista rosso Enrico Galmozzi ha scritto un post sui social indirizzato a Matteo Salvini. Nella frase, in riferimento alla busta con il proiettile ricevuto questa mattina dal vicepresidente del Consiglio, ha affermato che un tempo i proiettili venivano consegnati di persona, appellandolo in modi poco gentili. Il plico con un proiettile indirizzato a Salvini Il leader della Lega ha ricevuto per l'ennesima volta una busta anonima ...

Matteo Salvini - minacce dall'ex terrorista rosso : "Una volta i proiettili li consegnavamo di persona" : Enrico Galmozzi, ex terrorista nonché fondatore dell'organizzazione armata di estrema sinistra denominata Prima Linea, minaccia Matteo Salvini su Facebook. "I proiettili in busta non mi fermeranno. Giù la testa co*****e. Non fare il cinema che ti va di c**o: una volta invece di spedirli li consegnav

Migranti - Salvini : “Missione Sophia? Recuperò migliaia di persone e le portò in Italia. A Trenta rispondo coi numeri” : “Cosa replico alle parole ministro della Difesa Elisabetta Trenta sul tema ong e Migranti? Non rispondo alle polemiche. Il lunedì mattina mi alzo contento, altri un po’ nervosetti, problema loro”. Così il ministro dell’Interno Matteo Salvini a margine del centenario ANA Associazione Nazionale Alpini alla Deposizione di una corona presso il monumento ai caduti in Sant’Ambrogio a Milano sulle polemiche col ministro ...

Famiglia Cristiana : "Salvini ha perso la guerra con le ong" : Giuseppe Aloisi Famiglia Cristiana attacca ancora il ministro dell'Interno per la "linea dura" sui migranti. Emerge anche una difesa a spada tratta delle Ong "Del resto qualunque legge degna di questo nome mira alla salvezza degli uomini. Altrimenti non è una legge giusta e merita la disobbedienza civile". Famiglia Cristiana non ha dubbi sulla vicenda di Sea Watch 3. Dunque, anche per deduzione logica, non ne ha neppure in relazione ...

Migranti : L.Orlando - 'da Salvini e governo sequestro persona' : Palermo, 6 lug. (AdnKronos) - "Da Salvini e dal governo ancora una violazione del diritto internazionale e della Costituzione col tentativo vano di bloccare il salvataggio di vite umane e di sabotare l'azione umanitaria. Oggi con l'aggravante di quello che ha tutti i connotati di un sequestro di per