Salvini critica Trezeguet | “Stendiamo un velo pietoso sul suo comportamento”

Lega presenta a sindacati la Flat Tax. E Conte critica Salvini : «È scorretto» : È iniziato al Viminale l'incontro con le parti sociali voluto dal ministro dell'Interno Matteo Salvini, per una «giornata di ascolto, confronto e proposta». Al tavolo oltre...

Spadafora critica Salvini e gli insulti sessisti - il vicepremier replica : “Fossi lui mi dimetterei” : Scoppia un nuovo caso nel governo dopo l'intervista rilasciata dal sottosegretario M5s alla Pari Opportunità Spadafora, che...

"Salvini e Meloni il vostro odio è cacca sterile" | Riesame : lo striscione non andava rimosso - è diritto di critica : Lo striscione recentemente esposto contro il ministro dell’Interno Matteo Salvini e Giorgia Meloni a Isili, in provincia di Cagliari, non doveva essere rimosso dai carabinieri perché manifestazione del legittimo diritto di critica. A decidere in tal senso i giudici del tribunale del Riesame del capoluogo sardo, presieduto da Giovanni Massidda, che nelle scorse ore hanno depositato le motivazioni del provvedimento che il 13 giugno scorso ha ...

L'associazione dei magistrati critica Salvini : 'Istiga all'odio contro di noi' : Recentemente si è molto discusso della vicenda che ha visto protagonista la nave umanitaria della Sea Watch e l'arresto della capitana tedesca Carola Rackete. Nelle ultime ore la ragazza è stata liberata per volere della gp Alessandra Vella. Proprio la liberazione della giovane comandante dell'imbarcazione olandese della ONG ha causato, tra l'altro, nuove discussioni e polemiche nel mondo della politica italiana. Entrando nei dettagli, la ...

Di Maio : chi critica M5S lo indebolisce E Di Battista : «È Salvini che destabilizza» : Il vice premier in un lungo post su Facebook attacca i detrattori e sembra rivolgersi più volte a Di Battista: «Stiamo governando la Nazione Italia, non stiamo giocando a risiko». La risposta dell’ex parlamentare: «A destabilizzare il governo è il ministro dell’Interno»

Feltri attacca Salvini sul taglio pensioni e critica il Reddito di Cittadinanza : Vittorio Feltri attacca il ministro Salvini per il taglio delle pensioni, criticando la manovra che finanzia il Reddito di Cittadinanza voluto dai grillini Due attacchi nel giro di poche ore. Per i tagli alle pensioni, Matteo Salvini è finito nel mirino di Vittorio Feltri. Il direttore infatti non perdona al vicepremier della Lega di non essersi opposto alla … Continue reading Feltri attacca Salvini sul taglio pensioni e critica il Reddito ...

Salvini al medico che critica il Dl Sicurezza : 'Immigrati hanno record di Tbc e scabbia' : Matteo Salvini del suo decreto Sicurezza va orgoglioso, al punto che il suo obiettivo è farne uno "bis". In molti, però, lo hanno criticato, persino l'Onu si è scomodata per valutarne l'eventuale violazione dei diritti umani. L'ultimo attacco arriva direttamente da un importante medico, il dottor Lanari, direttore del reparto di Pediatria d'urgenza del policlinico Sant'Orsola di Bologna, ma il Ministro non indietreggia e risponde a tono. Parla ...

Rai - Salvini critica il ritorno di Gad Lerner : “È questo il cambiamento? Chiederò quanto costa e quanto guadagna” : “Se penso alla Rai quello è un tasto dolente: dalla settimana prossima torna in video un volto noto, Gad Lerner, con 5 belle trasmissioni. Uno giornalista obiettivo, equilibrato, super partes. Se la Rai del cambiamento passa per Gad Lerner…ci manca solo Santoro e abbiamo chiuso il cerchio. E poi dicono che io controllo la Rai“. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini nel corso di una diretta facebook. ...

Otto e mezzo - Giannini critica la libreria di Salvini. Gruber : "Piano - ci sono anche io" : Chissà se si trovava lì per caso, o se magari alla base ci fosse una precisa strategia comunicativa. Nell’ormai celebre libreria di Matteo Salvini, messa in mostra nella notte del trionfo elettorale della Lega alle europee, c’era anche un libro della nemica-amatissima Lilli Gruber. Nascosto, di sicuro meno visibile del tapiro, delle immagini del Milan o del cappellino di Trump, ma comunque funzionale alla narrazione di questi giorni.La prova ...