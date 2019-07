L’Idomeneo di Mozart o della rivoluzione

huffingtonpost

(Di giovedì 18 luglio 2019) Come rappresentazione di un soggetto che si afferma, definisce e si realizza unificando il molteplice, il sonatismo classico individua un principio generale presente non solo nei primi movimenti, ma anche nei tempi lenti, nei minuetti e nei rondò finali dove la forza energetica del materiale viene ugualmente plasmata dalle leggi naturalipermanenza,causalità e del ritorno alla tonalità fondamentale dopo l’itinerario delle modulazioni, confermando anche su questo piano l’attendibilità del loro raggruppamento entro la categoria comune delle forme sonata, secondo ripete, magistralmente, Charles Rosen.Perfu quindi naturale applicare queste leggi compositive dapprima alle arie, poi ai concertati d’azione sfruttando appieno le possibilità che il pensiero musicale offriva al compositore di teatro come rapporto tra forma ...

