L’epidemia di ebola in Congo è grave

Ebola in Congo - L’epidemia arriva a Goma. Sul posto centinaia di operatori ong - anche italiani. Il governo locale rassicura : Il Ministero della salute Congolese conferma il primo contagio di Ebola nella città di Goma, capoluogo della provincia del Nord Kivu, città di 1 milione di abitanti sulle rive del lago Kivu. Da tempo, temendo questa evenienza, ben 3mila operatori sanitari erano stati preparati e vaccinati, ma – nonostante fosse preventivata – la notizia allarma, non solo per il numero di persone che risiedono in città, spesso stipate in quartieri poveri e nei ...

Ebola in Congo - MSF : L’epidemia “non è sotto controllo” : Il primo paziente colpito dall’epidemia di Ebola registrato nella città di Goma, in Repubblica Democratica del Congo (RDC), è arrivato in un Centro di trattamento supportato da Medici Senza Frontiere (MSF): dopo la conferma della positività al virus, arrivata dalle analisi di laboratorio condotte dal Ministero della Salute, il paziente è stato isolato e ha ricevuto l’assistenza medica necessaria. Questa mattina è stato trasferito a ...

Ebola - primo contagio fuori dalla RD del Congo : morto bambino di 5 anni in Uganda. Msf : “L’epidemia ha accelerato” : La prima vittima di Ebola oltre i confini della Repubblica Democratica del Congo è un bambino di cinque anni. Il piccolo è morto la scorsa notte in Uganda, come comunica l’account Twitter del direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, che riprende un comunicato del Ministero della Salute di Kampala. Il fratellino e la nonna del piccolo deceduto sono risultati positivi al test e si trovano ora in isolamento nella struttura sanitaria ...

Ebola - primo caso in Uganda : morto bambino di 5 anni - possibile strascico delL’epidemia proveniente dal Congo : A distanza di dieci mesi dall’epidemia di Ebola scoppiata in Congo, è morto nella notte tra martedì e mercoledì un bambino di 5 anni a Kasese in Uganda. Il giovane risultato positivo alla malattia era stato ricoverato precedentemente nell’unità di quarantena. A pretenderlo noto è stato un funzionario del ministero della Salute. “Il bambino risultato positivo all’Ebola ieri a Kasese è morto nella serata nell’unità di ...