Le mani della ndrangheta sul Canada | 14 arresti

Le mani della mafia sull’alimentare : business da 24 - 5 miliardi : “Mettendo le mani sulle forniture alimentari la malavita si infiltrai in modo capillare nella società civile, condizionando la via quotidiana della persone e affermando il proprio controllo sul territorio con il business delle agromafie che ha raggiunto il valore di 24,5 miliardi di euro“: è quanto afferma Coldiretti nello spiegare “l’interesse al controllo delle forniture alimentari da parte di Cosa Nostra emerso ...

Il Tour de France della manifattura in cerca di giovani : Una strana carovana sta attraversando la Francia. Sei camion, una roulotte, quindici tecnici. Dove si ferma, viene gonfiato un enorme gallo blu, dell’altezza di sei metri. Il Coq bleu...

Germania - Kramp-Karrenbauer nuova ministra della Difesa : prende il posto di Ursula von der Leyen : Ha sostituito Angela Merkel al vertice della Cdu lo scorso dicembre e nei giorni scorsi, quando Ursula von der Leyen era stata indicata come presidente della Commissione europea, aveva fatto sapere di non essere interessata ad avere un ruolo di governo, preferendo, invece, dedicarsi soltanto alla guida del partito. E invece Annegret Kramp-Karrenbauer – soprannominata ‘Akk’ – è stato nominata nuova ministra della Difesa in ...

Si fa tre anni di carcere - ma il capo della tratta di esseri umani non era lui : Non è lui il capo della "tratta" ma adesso dopo tre anni di carcere si trova rinchiuso al Cie di Caltanissetta. Le accuse rivolte a lui riguardavano a un'altra persona. Pochi giorni fa la Corte d'Assise di Palermo lo ha condannato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ma ne ha disposto la scarcerazione, disponendo il trasferimento Cie di contrada Pian del Lago come previsto dal "decreto sicurezza". Il fermo è stato convalidato dal ...

Calciomercato Juventus – De Ligt in bianconero : domani le visite mediche a Torino - i dettagli della trattativa : E’ fatta: De Ligt domani a Torino per le visite mediche, l’olandese sarà un calciatore della Juventus Importanti novità per quanto riguarda la Juventus: il club nerazzurro ha trovato l’accordo con l’Ajax per De Ligt. Il calciatore olandese sarà un calciatore della Juve ed il suo arrivo è previsto a Torino già domani per le visite mediche e la successiva firma del contratto. L’accordo tra i due club prevede 75 ...

Astronomia - domani doppio spettacolo celeste : l’Eclissi della Luna del Tuono incontrerà Saturno nel cielo notturno [INFO] : La Luna piena di luglio, rinominata Luna del Tuono, cade il 16 luglio alle 23:38 (ora italiana). Circa 7 minuti prima, la Luna inizierà ad affondare nell’ombra terrestre, producendo l’ultima eclissi Lunare dell’anno. Nel frattempo, Saturno compirà un approccio ravvicinato alla Luna nel cielo notturno. Un’eclissi Lunare si verifica quando la Luna si trova dal lato opposto della Terra rispetto al sole e passa attraverso l’ombra terrestre. Questo ...

Domani si celebrano i 60 anni della Serie C : il programma e gli ospiti : PRIMO EVENTO in sede Lega Pro a Firenze, via Jacopo da Diacceto- Alle 10,30, presso la sede della Lega Pro, si parte con la presentazione alla stampa dell’accordo “Campagna Amica” tra Lega Pro e Coldiretti: una proposta per valorizzare le eccellenze dell’Italia, i prodotti dell’agricoltura, la legalità, l’educazione allo sport e all’alimentazione con iniziative che riguarderanno le eccellenze italiane negli stadi della ...

L'Italia condanna la Cina sui diritti umani - guai in vista sulla Via della Seta : L'Italia ha firmato la lettera in cui i rappresentanti di almeno altri ventidue governi chiedono alle Nazioni Unite di intervenire sulle detenzioni di massa da parte della Cina nella regione dello Xinjiang. Lo ha confermato al Foglio la Farnesina. Una prima versione della lettera, datata 8 luglio, e

Wimbledon 2019 : Simona Halep nella storia della Romania - Serena Williams sconfitta in finale in meno di un’ora : Simona Halep è la prima giocatrice proveniente dalla Romania a vincere il torneo di Wimbledon. La prossima numero 4 del mondo supera, in soli 55 minuti, Serena Williams, in una finale sostanzialmente dominata. E’ il primo torneo vinto in stagione dalla rumena, ed è anche il più importante della sua vita, conquistato con una prova di altissimo livello e di fronte a un’altra leggenda del tennis del suo Paese, Virginia Ruzici (che vinse ...

Allerta meteo della Protezione Civile per domani : nuovo forte maltempo al centro-sud : Nella giornata di domani un nuovo peggioramento atmosferico interesserà la penisola, con coinvolgimento più marcato del centro-sud e delle regioni adriatiche. La Protezione Civile ha emesso...

I tecnici del Bundestag mettono in dubbio la versione della Germania sui debiti di guerra alla Grecia : Una relazione del Bundestag riapre a sorpresa la controversia con la Grecia sui risarcimenti per i danni provocati dagli occupanti nazisti durante la Seconda guerra mondiale. A quanto riferisce lo Spiegel, un parere dell’ufficio Servizi scientifici del parlamento tedesco mette in dubbio la base giuridica della posizione della Germania, che si è sempre opposta al pagamento dei risarcimenti. “La posizione del governo ...

PIL E MAGLIE NERE/ I guai della Germania pronti a danneggiarci : Nelle stime della Commissione europea sulla crescita del Pil nel 2019 diffuse ieri stupisce trovare al penultimo posto la Germania

maniFEST/ Anticipazioni 10 luglio 2019 : Michaela e le visioni della statua : MANIFEST, Anticipazioni del 10 luglio 2019, prima Tv su Canale 5. Michaela e Ben scoprono che il potere di Cal è diverso dal loro mentre un clandestino...

Previsioni d'estate della Commissione Europea : Germania e Italia fanalino di coda : L’Italia crescerà dello 0,1% nel 2019 e dello 0,7% nel 2020 secondo le Previsioni economiche d’estate della Commissione Ue, stime che confermano quanto già annunciato a maggio e che lasciano l’Italia fanalino di coda in Europa sia per quest’anno che per il 2020. Emerge quindi che l’Italia resta ultima in Europa percrescita sia nel 2019 che nel 2020.Per il settimo anno consecutivo l’economia ...