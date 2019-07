Le app che ti aiutano a meditare senza spegnere lo smartphone

Faceapp : problemi di privacy degli utenti - perché non rispetta il Gdpr : Faceapp: problemi di privacy degli utenti, perché non rispetta il Gdpr È sicuramente una delle app di maggiore successo di questi primi giorni d’estate, Faceapp permette di modificare i propri selfie con un filtro che simula l’invecchiamento. Nonostante stia spopolando, però, comincia a sorgere qualche dubbio sull’uso che fa dei dati personali degli utenti. Faceapp: il ritorno al successo Faceapp aveva riscosso un notevole successo già ...

Previsioni astrologiche del 19 luglio : calo di energie per il Toro - appassionato il Leone : La settimana sta per giungere al termine, ma prima di accogliere finalmente il weekend, vediamo quali sono i progetti che gli astri e le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello Zodiaco. Quella di domani sarà una giornata vantaggiosa per il Leone, che si riscopre romantico e passionale, ma anche per il Toro, il quale in questo periodo è alle prese con nuovi progetti sia in amore, che per quanto riguarda il lavoro. Ecco di seguito ...

“Chiuso per Mondiali” - 18 luglio. Staffetta : un argento che vale ma lo sprint non ci appartiene. Pronostici : quanta Italia nella rana stellare! : Ex capitano della nazionale ha partecipato quattro volte ai Giochi Olimpici e cinque volte ai Mondiali. Detiene 55 titoli assoluti e 29 record Italiani in gare individuali. Ha conquistato tre argenti ai campionati europei, due ori, tre argenti e due bronzi in tre diverse edizioni dei Giochi del Mediterraneo e 5 argenti e un bronzo in quattro edizioni delle Universiadi. Esperta di marketing e comunicazione, è stata uno dei volti di Sky ...

Impazza Faceapp… ma attenzione alla fine che faranno le vostre foto : Da qualche giorno gli utenti social hanno riscoperto un’App che aveva già appassionato moltissimi internettauti nel 2017, anno della sua comparsa. Si tratta di FaceApp, l’applicazione per applicare filtri ed effetti alle foto della propria faccia, che sta trasformando tutti i nostri contatti – o quasi tutti – in anziani attraverso il foto ritocco. E poi che fai, non la condividi la foto? Certo che si e così bacheche su ...

Bungie spiega le modifiche apportate alla Luna in Destiny 2 : La Luna è stata una delle mete preferite dai fan del primo Destiny ed ora, grazie all'espansione "Ombre dal Profondo", sta per tornare con una veste aggiornata.Durante un'intervista con due membri di Bungie, Mark Noseworthy e Luke Smith hanno svelato qualcosa di più sulla Luna e sul cosiddetto "fattore nostalgia"."In quanto a destinazione, la Luna è sicuramente cambiata, si è evoluta rispetto al precedente capitolo" ha dichiarato Noseworthy. In ...

Meteo - nuova ondata di caldo africano arriva in Europa : temperature fino a +40°C - coinvolto anche il Nord Italia [MappE] : Previsioni Meteo – Dopo un periodo piuttosto dinamico e molto più freddo all’inizio di luglio, sta per prendere forma una brusca inversione di rotta. Per la prossima settimana, infatti, è probabile lo sviluppo di un’altra importante ondata di caldo quando una forte dorsale si stabilirà sull’Europa centro-occidentale. In alcune aree del continente, le temperature potrebbero tornare su valori di +35-40°C. I modelli concordano sullo sviluppo di ...

Baranzate : Stefano Marinoni aveva appuntamento con qualcuno che temeva - ipotesi omicidio : È sempre più fitto il mistero sulla morte di Stefano Marinoni, il 22enne di Baranzate (Milano) scomparso il 4 luglio e ritrovato, senza vita, venerdì 12 luglio in un campo abbandonato tra Arese e Rho. In un primo momento si è pensato ad un suicidio, ma molte cose (a partire dagli esiti dell'autopsia), non tornano e la Procura di Milano ora ha deciso di allargare l'inchiesta; nelle scorse ore, è stato aperto un registro delle notizie di reato a ...

FaceApp - l'app che invecchia scatena polemiche : crescono i dubbi sulla privacy : Negli ultimi giorni sta letteralmente spopolando in rete e sui social, l'app che permette agli utenti di invecchiarsi. Stiamo parlando di FaceApp, creata nel 2017 ma tornata di moda soltanto in queste ultime ore con la FaceAppChallange, una sorta di gara lanciata in rete per capire come saremo tra trent'anni. E così in moltissimi hanno accettato la sfida, compresi i personaggi del mondo dello spettacolo, del cinema e della tv che in queste ore ...

Il murales a Ostia e l’appartenenza politica che conta più della lotta alla mafia : Un dipinto da cancellare, un simbolo da rimuovere, volti che vengono ritenuti sconvenienti e informazioni false che gettano fango su un’iniziativa partita dal basso, per la legalità. È un ritorno al passato, quello che si verifica in queste ore alle porte della Capitale, a Ostia, in quel litorale laziale tristemente noto per fatti di mafia. Perché tra le vie dove sono ancora visibili i simboli del ventennio, un murales che ritrae i volti degli ...

Semplici app che ti cambieranno la vita in cucina : Il ruolo delle app nella nostra vita non dovrebbe essere quello di occupare, passivamente, spazio sui nostri dispositivi, semmai quello di aiutarci a vivere meglio. Tante attività sono routinarie, ma proprio per questo c’è bisogno talvolta di quel guizzo in più o di maggior metodo. Questo episodio della rubrica video Wired Gear, è perfetto per scoprire le app che ti faranno svoltare in cucina. The post Semplici app che ti cambieranno la ...

Faceapp ha qualche problema di privacy : L'applicazione che ti fa vedere come sarai da vecchio è gestita da una società russa che non dà molte informazioni su come tratta i dati degli utenti

Crosetti : “Anche Gigi Buffon usa Faceapp. Lo ringiovanisce” : Immancabile la rubrica ironica di Maurizio Crosetti su Repubblica che oggi prende di mira il giovincello Buffon alla sua non prima esperienza con la Juventus. Anche Gigi Buffon usa FaceApp. Lo ringiovanisce. Il riferimento è al nuovo giochino digitale permette di vederci invecchiati, ringiovaniti o nei panni dell’altro sesso, che sta spopolando tra i calciatori e non. Una nuova moda che ha invaso i social di foto e immagini contraffate. Ieri ...

Faceapp - anche i vip invecchiano : Nelle ultime 48 ore i nostri feed dei social si sono riempiti di immagini di nonni che somigliano tanto ai nostri amici. A trasformarli in teneri vecchietti, FaceApp una applicazione che ha stupito tutti grazie alla sua intuitività, ma anche alla precisione dei suoi effetti. Il più virale è tra tutti il filtro età che fa volare gli anni con un tap e per darci una divertente anteprima su quello che diventeremo, tutta da condividere. Come hanno ...

Tour de France 2019 - orari di partenza e arrivo della dodicesima tappa Toulouse-Bagnères-de-Bigorre : i paesi che verranno attraversati : Oggi andrà in scena la dodicesima tappa del Tour de France 2019, ad attendere i corridori ci saranno i Pirenei. In questa frazione i ciclisti dovranno affrontare un’ascesa storica della Grande Boucle, il Col de Peyresourde salita di 13.2 km al 7.0% di media, GPM di prima categoria, che arriva dopo 130 km quasi completamente piatti. A 30 km dal traguardo terminerà l’ascesa Hourquette d’Ancizan 9.9 km al 7.5% anche in questo caso di ...