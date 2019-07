Kingdom Hearts 3 è il gioco più venduto in Giappone nel 2019

Kingdom Hearts 3 è il gioco del 2019 più venduto in Giappone : The Division 2 potrà anche essere il gioco più venduto del 2019, tuttavia in Giappone le cose stanno diversamente, al suo posto abbiamo infatti Kingdom Hearts 3.Il terzo capitolo della saga d Square Enix ha raggiunto un risultato davvero niente male, con le sue 830.000 di copie nel solo territorio Giapponese e le 5 milioni di unità vendute nel mondo. Se siete curiosi di conoscere la classifica, di seguito potete trovare i primi 20 giochi:Kingdom ...

Kingdom Hearts III : Tetsuya Nomura svela alcuni dettagli riguardanti il prossimo DLC Re : Mind : I fan del sequel RPG di Square Enix, Kingdom Hearts III, sono senza dubbio in attesa del lancio di Re: Mind, l'imminente espansione che porterà nuove modalità e scenari al crossover Disney/Square. Una nuova intervista, condotta da Weekly Famitsu con il co-director Tetsuya Nomura, ha rivelato alcune curiose informazioni sull'espansione.Attenzione: il seguente contenuto potrebbe contenere degli spoiler, non andate avanti se non avete finito il ...

E3 2019 : il nuovo DLC di Kingdom Hearts - Re Mind ha una data di uscita : Dopo aver stregato i fan con un nuovo video gameplay dedicato a Final Fantasy 7 remake, sul palco della conferenza Square è apparso un altro franchise molto amato dai giocatori di tutto il mondo, ovvero Kingdom Hearts.In particolare stiamo parlando dell'espansione di Kingdom Hearts 3, Re Mind che è stata protagonista di un trailer dedicato. Se ve lo state chiedendo, la nuova espansione arriverà nel periodo invernale.Leggi altro...