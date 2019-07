Io e Te | Diaco ‘punge’ la Boralevi che pubblicizza il suo libro | «E’ più di buon gusto

davidemaggio

(Di giovedì 18 luglio 2019) PierluigiFrizioni ad Io e Te, la trasmissione di Pierluigi. Ospite della puntata odierna, in cui si parlava di maternità, è stata la giornalista Antonella. Nel momento in cui il conduttore ha presentato la scrittrice, quest’ultima appena inquadrata ha mostrato alle telecamere il suo, che aveva ovviamente portato con sé. “Pigi”, ormai protagonista autoreferenziale del suo stesso programma, non ha gradito la promozione anticipata da parte della sua ospite. Bolarevi ha risposto così al saluto di: “Ti ho portato questo eh! Il mio romanzo!“ Dinanzi al maldestro tentativo di fare pubblicità al proprio lavoro, la faccia dinon è stata sicuramente delle più felici. Il conduttore ha prontamente punzecchiato: “Vuoi regalarlo a me in privato o vuoi farlo vedere davanti le telecamere?” Laa quel punto ha ...

lusurpateur_ : RT @Saverio_94: Diaco 'punge' la Boralevi ad #ioete - Saverio_94 : Diaco 'punge' la Boralevi ad #ioete -