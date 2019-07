Il giallo gratis con  il Corriere in edicola  e in edizione digitale

corriere

(Di giovedì 18 luglio 2019) Ogni giorno per tutta l’estate una puntata del romanzo “L’assassinio dell’Ingegner Adone” di Pierfrancesco Poggi. Il primo capitolo: Assassinio al cimitero

