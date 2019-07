Ascolti Tv Mercoledì 17 luglio | Manifest su Canale 5 | Elementary su Rai 2 | Tiresia su Rai

dituttounpop

(Di giovedì 18 luglio 2019)Tv17(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)Conversazioni su– Rai 1 – milioni e %1a Tv Free –5 – milioni e %1a Tv – Rai 2 – milioni e %Chi l’ha visto? – Rai 3 – milioni e %Battiti Live – Italia 1 – milioni e %I Legnanesi – Rete 4 – mila e %In Onda – La 7 – mila e %French Kiss – Tv8 – mila e %N.B.: una volta inseriti i dati i programmi saranno inseriti in una classifica puramente numerica della fascia oraria e non basata su sovrapposizioni statisticheClicca qui per i programmi di oggi giovedì 18Tv17– Access Prime TimePorta a Porta Camilleri – Rai 1 – mln/% Paperissima Sprint –5 – mln/% Che ci faccio qui Camilleri + Un Posto al sole– Rai 3 mln/ % ...

opinionista__ : RT @cheTVfa: Rete4 comunica che 'dopo gli eccellenti ascolti, #FuoriDalCoro con Mario Giordano, torna in prima serata, da mercoledì 11 sett… - AndreaFilocomo : RT @MasterAb88: Visto il boom di ascolti, Mario Giordano viene promosso in garanzia: #fuoridalcoro da mercoledì 11 settembre. #ascoltitv #p… - Caruso94G : RT @MasterAb88: Visto il boom di ascolti, Mario Giordano viene promosso in garanzia: #fuoridalcoro da mercoledì 11 settembre. #ascoltitv #p… -