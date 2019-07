allmusicnews

(Di mercoledì 17 luglio 2019)DEK ine neicon il“Uomo tana” Il cant-attoreDek ritorna con il suo, disponibile su Spotify e in tutti ia partire dall’8 luglio ed il relativo videoclip, che sarà pubblicato nel canale Youtube “Dek” Lunedi 15 luglio. Come sempre ironico e provocatorio, ilvuole farci riflettere su come nel tempo si siano succeduti differenti modelli “comportamentali” e stereotipi “culturali” alla base del rapporto uomo/donna, fino all’apparire -secondoDek- dell’: remissivo e accomodante, proprio per questo preferito agli altri, in virtù di una certificata fedeltà. -Ma tu, che tipo di uomo sei? Quello maschilista e possessivo del passato, seppur ancora presente in alcuni contesti sociali? Ti riconosci nel ribelle e “alternativo”, ma ...

pest_vamonos : TIGER DEK in radio e nei digital store con il nuovo singolo “Uomo tana” - NuelleMusic : Tiger Dek ha colpito ancora ?? Un momento simpatico insieme alla mia compagna di mille avventure Doroty Princes -