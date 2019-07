Scuola | il calendario 2019-2020 | le date di inizio | fine e dei ponti

Primo giorno Scuola 2019/2020 : quando inizia e calendario regione per regione : Primo giorno scuola 2019 / 2020 : quando inizia e calendario regione per regione I maturandi devono ancora superare lo scoglio degli Esami di Stato mentre la maggior parte degli studenti si appresta ormai a cominciare le vacanze estive. La scuola è finita da pochissimo ma sono già stati stabiliti i giorni in cui ricomincerà: la data in cui inizieranno le lezioni cambia da regione a regione , c’è chi comincia il 9 e il 16. Primo giorno ...

Quando finisce la Scuola? Date calendario 2018/2019 per ogni regione : Quando finisce la scuola nell’anno scolastico 2018/2019? Cosa prevede il calendario scolastico delle varie regioni? Il termine della scuola è il momento più atteso per gli studenti. Dà il via a tre mesi circa di vacanza, che serviranno a rigenerarsi in vista dell’anno successivo. Per i docenti si tratta di un momento per rallentare i ritmi, dopo un anno scolastico faticoso. Da regione a regione, la data in cui finisce la scuola cambia. ...