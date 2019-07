“Rischia la paralisi a vita” Un giro sullo scivolo acquatico e si rompe due vertebre

caffeinamagazine

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Poco tempo fa vi avevamo parlato di una triste morte, avvenuta per un selfie, direttamente dalla Costa Blanca, in Spagna. Oggi torniamo in questa regione di mare per un nuovo, triste, incidente. Un turista di origine britanniche rischia infatti di rimanere paralizzato per tutta la vita dopo essersi rotto il collo e due. Il tutto dopo essere scivolato in uno dei giochi di un noto parcospagnolo. Una nuova tragedia in questa estate. Si chiama David e ha solo 23 anni. Le sue lesioni, una volta arrivato al primo pronto soccorso, sono state dichiarate immediatamente difficilissime. Si trovava con gli amici nell’attrazione locale di Aqualandia, vicino a Benidorm, nella zona della Comunità autonoma Valenciana, nella Spagna orientale. Doveva essere una giornata all’insegna del divertimento, dell’amicizia, dell’adrenalina. Ma adesso rischia di rimpiangerla per tutta la vita. ...

