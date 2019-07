calcioefinanza

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Novità a livello dirigenziale per il. Alessandroinfatti il club rossonero, come annunciato dalla stessa società. “ACcomunica che ilDottor Alessandroil Club per intraprendere nuovi percorsi professionali. Nel ringraziarlo per l’attività svolta, la Società rossonera rivolge al Dottorgli auguri per il prosieguo della … L'articololadi

AntoVitiello : AC Milan comunica che il Chief Operations Officer Dottor Alessandro Sorbone lascia il Club per intraprendere nuovi… - DomenicoAC1899 : RT @CalcioFinanza: Milan, Sorbone lascia la carica di Chief Operations Officer - CalcioFinanza : Milan, Sorbone lascia la carica di Chief Operations Officer -