ilnapolista

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Pienone di dichiarazioni per i calciatori del Napoli da ritiro di Dimaro, anche Driesha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 Cosa serve per lo scudetto? “Dobbiamo lavorare come stiamo facendo. Ho visto giocatori andare via ed altri arrivare in questi 6 anni, è stato fatto un gran cammino. Se guardo la Juve, però, hanno comprato Rabiot, De Ligt, Ramsey e Buffon… sono molto forti. Letanti giocatori, noi dobbiamo mettercela tutta e poi si vedrà” Difficoltà coi tifosi con Insigne “Lui sta bene, è tranquillo. Non devo dare nessun consiglio a Lorenzo su come comportarsi. Per lui è diverso, qui ha la famiglia, i bambini. Sta a casa spesso, io invece sono un po’ diverso, vado spesso in giro a Napoli e mi diverto. In campo lui è importantissimo, la gente lo sa e non ci sono problemi”. Più Dries o più Ciro? “A Napoli ormai sono ...

napolista : #Mertens: “Penso che un’altra punta ci servirebbe. Le altre squadre stanno comprando tanto” Dal ritiro del Napoli D… - NCN_it : #MERTENS A #SKY: «RINNOVO? NON SO SE ALLUNGHEREMO IL CONTRATTO. MERCATO? PENSO NON SIA MALE PRENDERE UN ALTRO ATTAC… - MatteoDentini : ?? Mertens: Penso non sia male prendere un altro attaccante per dare fiato a Milik. -