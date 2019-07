Lazio | ufficiale l’acquisto di Vavro dal Copenaghen | ecco le cifre

Calciomercato - il punto in Italia ed all’estero : ufficiale Lazzari alla Lazio - il Napoli su Everton : Continua a muoversi il Calciomercato. Un grande protagonista della Coppa America vinta dal Brasile è stato Everton Cebolinha, calciatore del Gremio. Nelle ultime ore sono arrivate diverse proposte dall’Europa, seguito da tempo da Milan e Bayern Monaco nelle ultime ore inserimento anche di Atletico Madrid e Napoli, la valutazione è di 40 milioni di euro. I colchoneros sono pronti a mettere sul piatto anche 35 milioni di euro, stesso ...

Ufficiale - Lazzari alla Lazio e Murgia alla SPAL : le cifre : Lazzari Lazio – La Lazio ha comunicato quest'oggi di aver acquistato ufficialmente Manuel Lazzari, esterno destro che si trasferisce dalla SPAL a titolo definitivo. Nell'operazione rientra anche il passaggio – sempre a titolo definitivo – del centrocampista Alessandro Murgia dal club biancoceleste a quello ferrarese. «La S.S. Lazio S.p.A. comunica di aver acquisito a titolo

Calciomercato Lazio - ufficiale l’ingaggio di Adekanye : l’esterno arriva dal Liverpool : La Lazio, attraverso un comunicato ufficiale ha fatto sapere di aver ingaggiato l’esterno nigeriano, di passaporto olandese, Habeeb Omobolaji Adekanye. Il contratto del calciatore, ex Liverpool, è già stato depositato. Calciomercato Lazio, accordo raggiunto per Lazzari [DETTAGLI]L'articolo Calciomercato Lazio, ufficiale l’ingaggio di Adekanye: l’esterno arriva dal Liverpool sembra essere il primo su CalcioWeb.

Lazio : ufficiale il colpo Lazzari : Arriva il primo colpo in casa Lazio: nella giornata di oggi infatti, è stata annunciata l'ufficialità per Manuel Lazzari, l'esterno destro ex Spal. Il giocatore arriva alla corte di Simone Inzaghi dopo una trattativa veramente molto lunga, visto che la squadra di Claudio Lotito stava seguendo il giocatore già da un anno, senza riuscire mai a convincere l'ex squadra a cederlo.Le cifreI dieci milioni più la contropartita

Milan fuori dall'Europa League per vioLazione del Fair play finanziario - accordo ufficiale con la Uefa : Il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna (TAS) ha escluso il Milan dall'Europa League per la stagione 2019/2020. È quanto si legge in un comunicato dello stesso tribunale. "Il Milan è escluso dalla partecipazione alle competizioni Uefa per club per la stagione 2019/2020 come conseguenza della

Lazio - ufficiale il rinnovo di Inzaghi : l’allenatore biancoceleste ha prolungato il suo contratto fino al 2021 : Il club biancoceleste ha reso noto con un comunicato ufficiale il rinnovo di Inzaghi fino al 2021 La Lazio ha ufficializzato il prolungamento di contratto del tecnico Simone Inzaghi fino al 30 giugno 2021. “La scelta di proseguire questo percorso insieme, frutto di condivisa programmazione, rafforza il legame tra le parti e certifica l’unità di intenti necessaria per raggiungere gli obiettivi sportivi prefissati“, si ...

