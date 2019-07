In ansia Amazon | Google | Fb e Ue | l' agenda economica di Ursula

affaritaliani

(Di mercoledì 17 luglio 2019)Von der Leyen, sinora considerata un "falco" del rigore e dell'austerità fiscale, ha promesso un approccio più "flessibile" alle regole, aprendo all'ipotesi di una revisione dei trattati e alla sostituzione del diritto di veto col voto a maggioranza qualificata in campo fiscale. La Von der Leyen vuole anche completare l'unione bancaria, cosa che richiederà il varo di uno schema europeo di assicurazione dei depositi, favorire l'introduzione di un salario minimo in ciascun paese membro e rilanciare la sfida tecnologica con maggiori investimenti in nicchie come l'intelligenza artificiale, il calcolo quantistico, la blockchain e le reti 5G. Facendo pagare le tasse alle grandi multinazionali digitali come, Apple, Facebook e Netflix Segui su affaritaliani.it

