Calciomercato Fiorentina | i viola tentano il colpo Llorente per l’attacco

Calciomercato Fiorentina - pazza idea Llorente per l’attacco : contatti avviati con il giocatore : Il club viola ha messo gli occhi sull’attaccante spagnolo, svincolatosi lo scorso 30 giugno dal Tottenham La Fiorentina si è messa in testa di mettere le mani su Fernando Llorente, secondo Sky Sport il club viola infatti avrebbe già avviato i contatti con l’entourage dell’attaccante spagnolo, svincolatosi lo scorso 30 giugno dal Tottenham. Già in Italia dal 2013 al 2015 con la maglia della Juventus, Llorente potrebbe ...

Calciomercato Fiorentina - si continua a insistere per Borja Valero : oggi nuovo incontro con l’Inter : Il club viola vuole riportare in Toscana Borja Valero, proseguono i contatti con l’Inter per chiudere l’operazione Fiorentina e Inter continuano a lavorare per chiudere l’operazione Borja Valero, profilo individuato dal club viola per rinforzare il centrocampo di Montella. LaPresse/Tano Pecoraro Le due società si sono incontrate nella giornata di oggi, provando a ridurre la forbice tra domanda e offerta, così da ...

Calciomercato - le ultime trattative : Borja Valero più vicino alla Fiorentina - nuovo attaccante al Bologna : Continuano a muoversi le squadre per il campionato di Serie A, ultime ore caldissime per quanto riguarda il Calciomercato. Angel Correa si prepara a lasciare l’Atletico Madrid, l’argentino secondo quanto riferisce Ole avrebbe chiesto al club spagnolo la cessione, in passato seguito da Milan e Napoli ma anche dal Tottenham, non è da escludere un ritorno di fiamma. Per il momento non è arrivata alcuna offerta ufficiale e la ...

Calciomercato Fiorentina - Montella : “Sono tranquillo - Commisso parlerà con Chiesa” : Vincenzo Montella, prima della sfida con il Chivas, torna sui temi del Calciomercato: “Fino a prova contraria Chiesa è della Fiorentina”.“powered by Goal”Alla vigilia della sfida con il Chivas Guadalajara nell’International Champions Cup, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella è intervenuto in conferenza stampa, e si è detto sereno sul fronte Calciomercato.ICC, il pronostico di Fiorentina-Chivas ...

Calciomercato domenica 14 luglio : Fiorentina-De Rossi - il retroscena! Cancelo lascia la Juve? : Calciomercato 14 luglio- Ecco tutte le trattative di oggi domenica 14 luglio FIORENTINA– Come riportato da Alfredo Pedullà nei giorni scorsi, la Fiorentina sarebbe l’unica squadra ancora in corsa per riuscire a mettere le mani su Daniele De Rossi. Il centrocampista difficilmente accetterà, occhio infatti ad un suo possibile approdo in FIGC. JUVENTUS– Dopo l’affare […] L'articolo Calciomercato domenica 14 luglio: ...

Calciomercato Milan - alzata l’offerta per Veretout : la risposta della Fiorentina [CIFRE e DETTAGLI] : Calciomercato Milan – Il Milan insiste per Veretout. I rossoneri hanno alzato l’offerta ai viola per il mediano francese. La nuova proposta fatta dal Milan è di 18 milioni più bonus (2-3 milioni) senza inserire la contropartita tecnica di Biglia, andando incontro alle richieste della società viola. Questa mattina il ds Daniele Pradè e Joe Barone, braccio destro di Rocco Commisso, hanno raggiunto Casa Milan e hanno trattato con ...

Calciomercato Milan - terminato l’incontro con la Fiorentina per Veretout : gli aggiornamenti : Nella mattinata di oggi i due club si sono incontrati per parlare di Veretout, filtra ottimismo in casa rossonera Il Milan continua a lavorare per Jordan Veretout, proseguendo la sfida con la Roma. Nella mattinata di oggi, il club rossonero ha incontrato la Fiorentina per presentare un’altra offerta, avvicinandosi maggiormente alle richieste viola. La nuova proposta stuzzica la società del presidente Commisso, che continua comunque a ...

Fiorentina - Joe Barone scatenato : il Calciomercato - i talenti ed il futuro di Chiesa : Ambizioni importanti in casa Fiorentina, l’arrivo di Rocco Commisso potrebbe permettere di alzare l’asticella in campionato ma soprattutto l’intenzione è quella di riavvicinare i tifosi alla squadra. Interessante intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ a Joe Barone, braccio destro del numero uno viola. «È vero, ancora non abbiamo comprato nessuno. Ma abbiamo 75 giocatori sotto contratto mentre gli altri club ...

Calciomercato Fiorentina - Medel nel mirino : esperienza per la mediana : Alla ricerca di elementi esperti, la Fiorentina segue Gary Medel. Il Besiktas valuta il cartellino del giocatore 6 milioni di euro.“powered by Goal”Quella che si presenterà ai blocchi di partenza della prossima stagione sarà una Fiorentina molto diversa da quella che ha preso parte all’ultimo campionato di Serie A.Se i vari Lafont, Laurini, Gerson, Edimilson, Norgaard, Pjaca, Mirallas e Muriel hanno già salutato la comitiva gigliata, altri ...

Calciomercato Fiorentina - Chiesa spinge per trasferirsi alla Juventus : presto un incontro tra le parti : Nonostante le parole di Commisso, l’esterno viola ribadirà alla Fiorentina di volersi trasferire in bianconero L’avventura di Federico Chiesa con la maglia della Fiorentina sembra essere arrivata al capolinea, l’esterno viola infatti non ha intenzione di proseguire la sua esperienza in Toscana. Il suo futuro tiene banco sia a Firenze che a Moena, dove la squadra ha iniziato il ritiro pre-campionato agli ordini di ...

Calciomercato Fiorentina - Joe Barone : “Un bimbo ha chiesto a Commisso di non vendere Chiesa…” : “Qualche giorno fa all’ospedale Meyer un bimbo ha chiesto a Rocco Commisso di non vendere Chiesa, e lui gli ha detto che manterrà questa promessa“. Con queste parole a margine della prima amichevole estiva stagione della squadra viola, il ‘braccio destro’ di Rocco Commisso, Joe Barone, ha tenuto a precisare la posizione di Chiesa. “Noi siamo qui per costruire la squadra intorno a tutti i giocatori della ...

Calciomercato Fiorentina - Chiesa resta : “Commisso l’ha promesso ad un bambino” : Il braccio destro di Commisso, Joe Barone, svela: “Rocco ha promesso ad un bambino del Meyer che non cederà Chiesa”.“powered by Goal”Quello di Federico Chiesa è certamente uno dei nomi più caldi di questa sessione estiva di Calciomercato. Il gioiello della Fiorentina infatti, da settimane è accostato alla Juventus ma, a quanto pare, difficilmente nel corso dei prossimi mesi approderà nella compagine bianconera.Il nuovo proprietario del club ...

Calciomercato - il punto : Fiorentina scatenata - ribaltone al Genoa e le ultime sul futuro di Praet : ultime ore caldissime per il Calciomercato, in particolar modo diverse novità in casa Genoa. Negli ultimi minuti è arrivata l’ufficialità dell’arrivo del terzino Barreca. “Il Genoa Cfc rende noto di aver perfezionato l’acquisizione, a titolo temporaneo con opzione di riscatto, delle prestazioni sportive di Antonio Barreca. Il nuovo giocatore è già al lavoro nel ritiro della squadra a Neustift”. Novità anche per ...

Calciomercato Roma News/ Accordo con la Fiorentina per Veretout - Ultime notizie - : Calciomercato Roma News, Ultime notizie oggi 9 luglio 2019: Petrachi pronto a chiudere per Gianluca Mancini dell'Atalanta e sogna Bailey al posto di Elsha.