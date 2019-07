Belsito ricusa i giudici | ma il processo va avanti

calcioweb.eu

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Roma, 17 lug. (AdnKronos) – Vail dibattimento in Cassazione, nonostante Francesco, imputato nelsui fondi della Lega insieme a Umberto e Renzo Bossi, abbiato l’intero collegio della Corte. Lo ha deciso la II Sezione penale della Cassazione chiamata a decidere sul ricorso presentato dalla Procura generale di Milano che ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello, la quale ha assolto per improcedibilità Bossi padre e figlio, ‘salvati’ dalla mancata querela del segretario del Carroccio Matteo Salvini. Alessandro Sammarco, legale dell’ex tesoriere della Lega Francesco, ha spiegato che il giudiceto non può emettere sentenza. L’istanza dizione andrà formalizzata entro tre giorni. Prima dellazione da parte di, i supremiavevano rigettato l’istanza di rinvio ...

