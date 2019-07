ilfogliettone

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Dopo aver registrato negli scorsi anni, il sold out dei primi due episodi, la Harryfilm concert series torna a grande richiesta a Roma, con "Harrye ildi Azkaban in", il terzo film della saga. Il 29 e 302019 all'Auditorium Parco della Musica il maestro Timothy Henty dirigerà l'Orchestra Italiana del Cinema con una straordinaria formazione di oltre 120 musicisti tra Orchestra e Coro nella magica partitura di John Williams in perfetto sincrono con l'intero film proiettato in alta definizione su uno schermo di oltre 12 metri.Il tour mondiale della HarryFilm Concert Series è stato lanciato nel 2016 da CineConcerts e Warner Bros. Consumer Products per celebrare i film di Harry. Dalla prima mondiale di "Harrye la Pietra Filosofale in" a giugno 2016, oltre 1.3 milioni di persone hanno apprezzato questa magica ...

ilfogliettone : A dicembre 'Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban' in concerto - - CorriereQ : Harry Potter e il prigioniero di Azkaban in concerto: Early Bird promo (29-30 dicembre, Auditorium Parco della Musi… - scarradori98 : RT @badtasteit: #HarryPottereilPrigionierodiAzkaban: aperte le prevendite per il concerto live di dicembre a Roma -