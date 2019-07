Un tirchio quasi perfetto | cast | trama e curiosità della commedia con Dany Boon

tvzap.kataweb

(Di martedì 16 luglio 2019) Nel viaggiofrancese che la Rai questa estate, anno del Signore 2019, sta felicemente portando avanti non poteva mancare uno degli alfieririsata transalpina, queldiventato famosissimo anche in Italia per Giù al Nord: su Rai3 il 16 luglio alle 21,20 va in onda il film dal titolo Un– in francese era Radin! (L’Avaro). UnLa vitaperfetta di François Gautier, l’attore(visto anche in Tutta colpa del vulcano), famoso violinista, ma uomo di una avarizia sconfinata, viene messa in crisi dalla scoperta di avere una figlia – Laura, interpretata da Noemie Schmidt – e dalla conoscenzabellissima violoncellista Valerie (interpretata da Laurence Arné) di cui François cade irrimediabilmente innamorato. Gli affetti lo costringono a cambiare i valori su cui ...

