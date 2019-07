Rottura von der Leyen-sovranistiZanni | Sua maggioranza fa acqua

affaritaliani

"Sono sollevata di sapere che non avro' il vostro sostegno, per me e' davvero un premio per tutto quello che ho fatto". Lo dice Ursula von derrivolgendosi al parlamentare tedesco di Alternative fur Deutschland, Joerg Meuthen, che a nome del gruppi di Identita' e Democrazia ha fatto sapere che il gruppo sovranista votera' contro la nomina di von deralla presidenza della Commissione