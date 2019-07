Psg | Neymar parteciperà alla tournée asiatica

calcioweb.eu

(Di martedì 16 luglio 2019) Svolta sul futuro dell’attaccante, per il momento niente fratture con il Psg nonostante il calciatore brasiliano abbia chiesto la cessione al club francese. Nel dettaglio secondo quanto riporta ‘As’ il calciatore risponderàconvocazione per la, nell’elenco dei convocati comparirà dunque anche quello di, nella giornata di martedì il brasiliano partirà in compagnia dei compagni per preparare al meglio la prossima stagione, potrebbe trovare spazio già nell’amichevole 27 luglio ed in caso di mancato accordo con il Barcellona per la cessioneSupercoppa francese del 4 agosto contro il Reims.L'articolo Psg,CalcioWeb.

GoalItalia : Il Barcellona punta Neymar, il PSG non fa sconti: rifiutata un’offerta da 40 milioni più i cartellini di Coutinho e… - Guillaumemp : Incredibile Neymar : “Il miglior momento in carriere ? Quando abbiamo battuto il PSG con il Barcellona” - DiMarzio : #PSG, #Neymar non si presenta alla ripresa degli allenamenti: il comunicato del club ?? -