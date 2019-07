Partito anche a Scoglitti il progetto Mare senza frontiere

Anche il miliardario statunitense Tom Steyer si è candidato alle primarie del Partito Democratico : Tom Steyer, ricchissimo manager di fondi di investimento e filantropo statunitense, ha annunciato la sua candidatura alle elezioni primarie con cui il Partito Democratico sceglierà il suo candidato alle presidenziali del 2020. Steyer è da anni un grande finanziatore di

Forza Italia - Mulè : “Scontri interni al Partito? Siamo messi peggio del Pd - non abbiamo neanche la capacità di far ridere” : “Scontri interni a Forza Italia? Assisto abbastanza basito a quello che accade. Dopo le nomine di Berlusconi è cominciata una guerra tra eserciti di Franceschiello“. Così, ai microfoni de “L’Italia s’è desta” (Radio Cusano Campus), Giorgio Mulé, deputato e portavoce di Forza Italia, commenta le lotte fratricide interne al suo partito, all’indomani della nomina dei due coordinatori nazionali, Mara ...

Forza Italia - anche l’ex sindaco di Ascoli va via. Toti : “Bisogna azzerare il Partito. Egoismo di qualcuno distrugge tutto” : Forza Italia perde un altro pezzo. L’ex sindaco di Ascoli, Guido Castelli, ha deciso di lasciare il partito di Silvio Berlusconi. Un addio che provoca la reazione di Giovanni Toti. “Non possiamo consentire che l’entropia, o peggio, l’Egoismo di qualcuno, distruggano tutto. Bisogna muoversi in fretta, azzerare tutto e ripartire con coloro che saranno scelti dal popolo di centrodestra di ogni luogo”, ha scritto su facebook il presidente ...

Forza Italia - Mariastella Gelmini : "Anche io alle primarie Forza Italia tornerà il Partito delle libertà" : La candidatura di Mariastella Gelmini alle primarie di Forza Italia cambia le carte in tavola. Il futuro di Fi sembrava passare attraverso una sfida a due, Giovanni Toti versus Mara Carfagna. Ora in campo c' è anche la presidente dei deputati azzurri. Come è maturata questa scelta? «Non sarà una sfi

Antonio Socci : Pd Partito defunto - è già pronto il funerale anche per Nicola Zingaretti : C'era chi cominciava a pensare che Pd significasse partito Declinante. Ora c'è il sospetto che significhi partito defunto. E non solo per la sequela di sconfitte elettorali in cui ha perso sei milioni di voti dal 2008 al 2018. Certo, il tracollo nel consenso è stato finora pesante e non basta al pov

La Lega è primo Partito anche a Brescello - il paese di Don Camillo e Peppone : anche il paese di Don Camillo e Peppone non ha saputo resistere al Carroccio: a Brescello la Lega è primo partito con il 43 per cento dei voti.Nella piazza e nelle stradine che hanno fatto da set ai film tratti dai libri di Giovannino Guareschi, rappresentazione dell’Italia del primo dopoguerra divisa tra democristiani e comunisti, ha fatto breccia il partito di Matteo Salvini: la percentuale è doppia rispetto al 21 per cento ...

La Lega è primo Partito anche nella Riace di Mimmo Lucano : La Lega di Matteo Salvini è stato il partito più votato alle elezioni europee a Riace (Reggio Calabria), il Comune simbolo delle politiche di integrazione guidato, fino a oggi, da Mimmo Lucano.Con il 30,7% la Lega ha conquistato nelle due sezioni nelle quali si è votato a Riace il primato dei consensi per le Europee. A Riace la Lega ha superato il Movimento 5 Stelle, attestatosi al 27,4% e il Pd (17,4).Nel Comune in ...