MotoGP mercato | tutte le trattative in vista del 2020 Il possibile addio di Zarco e

(Di martedì 16 luglio 2019) La stagione dellasi sta godendo il meritato riposo estivo dopo il primo estenuante rush che ha condotto team e piloti da marzo fino a luglio; la fase iniziale del Mondiale 2019 ha offerto parecchie conferme condite da qualche assoluta novità: pollice in sù fino qui a pieni voti per lo strapotere tecnico del connubio Marc Marquez – Honda che ha di fatto già ipotecato l’ottavo titolo iridato grazie a una costanza di risultati totalmente impensabile per tutti i loro avversari, capaci di rappresentare una minaccia in particolari condizioni e tracciati ma nel complesso ancora una volta largamente dominati. La grande sorpresa si chiama sicuramente Petronas Yamaha SRT che dal GP degli USA ha messo in gran luce il talento sconfinato di Franco Morbidelli e ancor più di Fabio Quartararo, trovandosi spesso a dominare la versione ufficiale guidata da un recentemente ...

