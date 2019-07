Lo sgombero di ieri a Primavalle

Roma - quartiere Primavalle blindato : polizia e carabinieri pronti per lo sgombero di un edificio occupato : Almeno duecento persone fuori, una sessantina barricate all’interno per scongiurare l’irruzione della polizia. Nella struttura che un tempo era un istituto agrario, in via Cardinal Capranica, a Primavalle, è tutto pronto per lo sgombero già annunciato da mesi. Blindati e agenti in tenuta antisommossa aspettano di intervenire per restituire il palazzo al municipio, intenzionato a farlo tornare alla vecchia destinazione d’uso, mentre personale dei ...