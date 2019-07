Le formiche robot che ci salveranno dai disastri

wired

(Di martedì 16 luglio 2019) Si muovono e possono coordinarsi, comunicando tra loro; si assegnano compiti e ruoli; portano a termine operazioni anche complesse. Il tutto dal basso dei loro soli dieci grammi di peso: sono i piccolisviluppati dai ricercatori del Politecnico federale di Losanna, in Svizzera, che per questi tratti distintivi hanno già preso il nome di-ants,. A cosa possono servire? Nelle operazioni di ricerca e soccorso, per esempio in caso dio calamità naturali, spiegano i ricercatori, grazie al loro intuito e alla loro capacità di localizzare un bersaglio anche senza gps o il senso della visione, sfruttando semplicemente la numerosità e l’intelligenza collettiva. Il progetto, in fase di perfezionamento, è appena comparso sulle pagine di Nature, ma possiamo già vederle in azione in questo filmato, diffuso dagli stessi scienziati. (Credit video: EPFL. ...

